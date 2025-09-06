Una mujer de 76 años resulta herida grave al ser atropellada en Brozas

BROZAS (CÁCERES), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años ha resultado herida de carácter grave al ser atropellada este sábado en la localidad cacereña de Brozas.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 11,05 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando del atropello a una mujer en la Plaza Príncipe de Asturias de Brozas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo médico del PAC de Navas del Madroño, y una dotación de la Policía Local.

La mujer atropellada, de 76 años, presentaba politraumatismos, y tras ser asistida en el lugar del siniestro, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres.