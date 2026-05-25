El Museo Helga de Alvear de Cáceres lleva la exposición de Thomas Hirschhorn al Bündner Kunstmuseum de Suiza

Público visitanto la exposición 'My Atlas # Our Altlas', en el Museo Helga de Alvear de Cáceres - JORGE ARMESTAR / MUSEO HELGA DE ALVEAR

CÁCERES 25 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'My Atlas # Our Atlas', la primera gran antológica dedicada a Thomas Hirschhorn en los últimos veinte años, organizada por el Museo Helga de Alvear de Cáceres, inicia una nueva etapa en su recorrido europeo con su llegada al Bündner Kunstmuseum, situado en la ciudad de Chur (Suiza), donde podrá visitarse del 22 de agosto al 6 de diciembre de 2026, fruto de un convenio de colaboración suscrito con el museo suizo.

La muestra, comisariada por la directora del museo cacereño Sandra Guimarães, traza un recorrido desde sus icónicas obras iniciales, creadas en los años ochenta y nunca antes expuestas, hasta sus producciones más recientes, realizadas expresamente para el Museo Helga de Alvear.

Durante su estancia en Cáceres, del 14 de noviembre de 2025 al 10 de mayo de 2026, la muestra recibió un total de 74.501 visitantes. A esta cifra se suman las 304.650 personas que pudieron disfrutar del proyecto en Madrid, Lisboa y Cáceres, dentro del programa especial del V aniversario del Museo Helga de Alvear, para el cual se otorgó carta blanca al artista con el fin de concebir su celebración.

Así, bajo el título '5 años museo Helga de Alvear, Cáceres = ¡Si puedes hacerlo aquí puedes hacerlo en cualquier lugar!', Thomas Hirschhorn y Sandra Guimarães concibieron un programa dedicado a Helga de Alvear y a su pasión por el arte, en el que destaca 'Pop-up-Marilyn', el primer proyecto de arte público de Thomas Hirschhorn en España y Portugal, concebido ex profeso para esta ocasión.

Este consistió en la presentación de un "altar" con la obra Marilyn (1986) de Andy Warhol en las estaciones de Atocha-Almudena Grandes (Madrid) y Gare do Oriente (Lisboa), culminando en el Museo Helga de Alvear.

NUEVOS TERRITORIOS

Con la itinerancia de 'My Atlas # Our Atlas' al Bündner Kunstmuseum de Chur (Suiza), el Museo Helga de Alvear consolida su misión de llevar el arte contemporáneo a nuevos públicos y territorios.

Esta línea de trabajo se suma a otras iniciativas recientes, como el acuerdo de colaboración con el Museo Reina Sofía, la itinerancia de la exposición de Susan Hiller en Culturgest (Lisboa), así como colaboraciones desarrolladas con instituciones como el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles) y el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Según Sandra Guimarães "la responsabilidad demostrada con la realización de esta importante exposición confirma la capacidad del museo para poner en valor la obra y la investigación de artistas significativos".

"Además, refuerza la filosofía y la dirección del programa, así como su responsabilidad de investigar la colección Helga de Alvear y de presentar internacionalmente la obra de artistas que tienen un lenguaje personal, capaces de trasladarnos a lugares que antes no conocíamos y de ensanchar nuestra visión del mundo", ha señalado.

El Museo Helga de Alvear de Cáceres quiere seguir replanteándose el papel del museo del siglo XXI "como una institución crítica que se transforma, al tiempo que desarrolla una comunidad de relaciones, así como las condiciones y métodos a través de los cuales tiene lugar el aprendizaje y la experiencia del arte".

Con ello, el museo refuerza una estrategia de proyección internacional que trasciende su sede en Cáceres y amplía el alcance de sus proyectos expositivos más allá de sus fronteras físicas.

SOBRE THOMAS HIRSCHHORN

Thomas Hirschhorn (Berna, 1957) es considerado uno de los artistas más singulares y formalmente comprometidos de nuestro tiempo. Es conocido por sus obras extensas e inmersivas que emplean materiales cotidianos, imágenes encontradas y textos, para incentivar al pensamiento crítico y a confrontar la realidad de nuestro mundo.

Su obra está presente en colecciones como en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, Museum of Modern Art MoMA Nueva York, el Musée d'Art Moderne Centre Pompidou París, el Tate Modern Londres o el Walker Art Center Minneapolis, entre otras.

A lo largo de los años, ha creado más de setenta obras en el espacio público, cuestionando la autonomía, la autoría y la resistencia de la obra de arte, y reivindicando el poder del arte para conmover y transformar al otro. Además, ha dedicado obras a filósofos, escritores y artistas que admira, en forma de esculturas de gran formato como altares, quioscos, monumentos, mapas y collages.

Cabe recordar que el Museo Helga de Alvear de Cáceres fue creado para albergar una de las colecciones privadas de arte contemporáneo internacional más relevantes de Europa, desarrollada a lo largo de 60 años por la destacada galerista, coleccionista y filántropa Helga de Alvear (1936-2025).

Con más de 3.000 obras de arte de más de 600 artistas de los cinco continentes, en la Colección conviven creaciones de, por ejemplo, Thomas Hirschhorn, Wassily Kandisnky, Dominique González-Foerster, Haegue Yang, Olafur Eliasson, Georg Baselitz, Tracey Moffatt, Walid Raad, Carmen Herrera, Gabriel Orozco, Isaac Julian o Ángela de la Cruz entre muchos otros.

Además de la colección, el museo está desarrollando un importante programa de exposiciones temporales, así como proyectos de community engagement. El Museo Helga de Alvear es gratuito, accesible y abierto a todos, y constituye un lugar para la experimentación, la investigación y la difusión, donde el arte es una herramienta para el pensamiento crítico.