La música en directo de Inés Alhaja animará la vuelta de los bailes para mayores en Mérida el sábado en el Museo Abierto

Cartel de los bailes para mayores en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bailes para mayores organizados por el Ayuntamiento de Mérida retoman su calendario este sábado, 20 de septiembre, con música en directo de Inés Alhaja en el Museo Abierto (MAM) de 19,00 a 22,00 horas, y con entrada gratuita.

Se trata de una iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Mérida que se prolongará todos los sábados en los que se incluyen espectáculos musicales y música en directo, amenizados por grupos locales como Dando la Nota; Aquario; Agua Salá o la propia Inés Alhaja, entre otros, que ofrecerán distintos estilos musicales, desde bachata hasta pasodobles, explica la delegada de mayores, Catalina Alarcón.

"Nuestros mayores son una prioridad para este equipo de gobierno y así se venimos demostrándolo con políticas que mejoren su vida, su salud y su bienestar, en definitiva trabajando en aras de conseguir un envejecimiento activo y saludable", añade en una nota de prensa.

El principal objetivo de esta actividad es programar unas "tardes de convivencias, amenas y entretenidas cuyos beneficios para las personas mayores son múltiples, ya que van desde lo físico a lo emocional y psicológico".

Además, fomenta "la interacción social, la autoestima y la creación de nuevas amistades, contribuyendo a una mejor calidad de vida en general", concluye Catalina Alarcón.