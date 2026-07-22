Naharro defiende que "no cabe" celebrar el Debate del Estado de la Región porque apenas ha habido acción de gobierno

1106004.1.260.149.20260722113848 El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, atiende a los medios este miércoles en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha defendido este miércoles que "no cabe" celebrar este año el Debate sobre el Estado de la Región, ya que en los plazos marcados para ello el nuevo Ejecutivo extrmeño "no había tenido tiempo de desarrollar su acción de gobierno".

Así lo ha aseverado Manuel Naharro este miércoles en declaraciones a los medios en Mérida, respecto a la resolución emitida por la Presidencia de la Asamblea en la que ha estimado oportuno no celebrar el Debate sobre la Orientación Política General de la Junta de Extremadura.

Para emitir esta resolución, el presidente de la Asamblea de Extremadura se ha basado en el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea, que según ha explicado, "vienen a decir" que el año que se considera periodo electoral es "en el momento de la investidura de la presidenta, no en el momento de la votación en las elecciones".

Apunta además este informe que "ya se habría incumplido el reglamento, que dice que en el año electoral no se celebra el Debate de Estado de la región, y ssi consideramos el año electoral 2025, ya se había celebrado, por lo tanto el reglamento estaba incumplido", ha explicado.

Naharro ha recordado que en 2025 hubo Debate del Estado de la Región y hubo elecciones, "por lo tanto, según el reglamento, ese año no debería haber habido Debate del Estado de la región", ha señalado el presidente de la Asamblea.

En su intervención, Manuel Naharro ha considerado que el reglamento de la Asamblea de Extremadura "no estaba pensado para adelantos electorales, no los recogía".

"VACÍO" EN EL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

En este caso, Naharro ha recordado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tomó posesión "prácticamente a finales de abril", tras lo que ha recordado que el Debate sobre Estado de la Región "es para ver la acción de gobierno", una acción que "no se había desarrollado prácticamente en las fechas marcadas", que es hasta el 30 de junio.

Por tanto, hasta entonces "el Gobierno no había tenido tiempo de desarrollar su acción de gobierno, por lo tanto no cabe la celebración del debate del Estado de la Región"

En ese sentido, el informe "viene a decir que no está bien planteado el reglamento de la Cámara porque en junio no sabías que iba a haber elecciones en diciembre", por lo que Naharro ha apuntado al "vacío" que existe en este sentido, tras lo que ha reafirmado que "una de las prioridades de esta legislatura es reformar el reglamento", ya que "se ha quedado desfasado y no recoge las casuísticas que puedan ocurrir".

También ha resaltado el presidente de la Asamblea de Extremadura que "será este año el año que más control ha tenido el Gobierno", con tres debates de investidura, dos plenos de presupuesto, que son "donde se marcan las líneas de acción del gobierno no ha ocurrido ningún año, no ha habido año que el gobierno ha tenido más control que éste", ha dicho.

"Por lo tanto no tiene sentido la celebración del Debate del Estado de la región", ha señalado Manuel Naharro, quien ha considerado que "todo el mundo daba por hecho que no se iba a celebrar este año".

Se trata, según ha dicho, de una decisión de la presidencia basada en los informes jurídicos de la Cámara, que "respaldan esta cuestión", tras lo que ha señalado que ya se ha abordado este asunto en la Mesa de la Asamblea de Extremadura, y "el próximo lunes, oído a la Junta de Portavoces, se tomará la decisión", ha dicho.

Finalmente, Manuel Naharro ha asegurado que "todos los grupos representados en la mesa" tienen este informe "entregado en papel" desde principios de la semana pasada.