Numerosos medios prosiguen por tercer día consecutivo la búsqueda del desaparecido en Jarandilla de la Vera

Efectivos y voluntarios buscan a un hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

Numerosos medios de la Guardia Civil, varias patrullas de Seguridad Ciudadana y voluntarios prosiguen este domingo, por tercer día consecutivo, la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido la noche del Jueves al Viernes Santo en Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el operativo, coordinado por el cuerpo de seguridad, se mantiene activo durante la jornada de hoy y que ya se han organizado varios grupos de búsqueda con el objetivo de lograr la localización del desaparecido "lo antes posible".

Sobre el terreno, se han desplegado numerosos medios de la Guardia Civil, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso con drones y el Equipo Cinológico de la Guardia Civil con un perro especializado en la búsqueda de personas, además de medios de la Diputación Provincial de Cáceres con dos perros especializados.

Asimismo, colaboran cerca de medio centenar de voluntarios, entre vecinos, familiares y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil.

DESAPARECIDO LA NOCHE DEL JUEVES AL VIERNES SANTO

Según los datos recabados, sobre las 00,05 horas del Viernes Santo se recibió aviso indicando que esta persona, llamada José Antonio, y que se encontraba alojada en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro, y no regresó posteriormente al lugar.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana y ha recordado que cualquier información que pueda ayudar a su localización puede comunicarse al teléfono 062.