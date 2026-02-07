El Organismo Restaura de Diputación de Badajoz ofrece apoyo jurídico frente al deterioro de edificios por el temporal

El Organismo Autónomo ya está actuando en municipios como Alange, Barcarrota, Táliga, Cabeza del Buey, Salvaleón o Alconchel, entre otros - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo para la protección de la legalidad urbanística Restaura ofrece apoyo a los municipios que, en el marco del temporal que sacude a la región, enfrentan "situaciones de emergencia" ante el peligro de derrumbe o colapso de viviendas mal conservadas.

Así lo ha anunciado este sábado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa en la que ha lamentado que las sucesivas borrascas y fuertes rachas de viento están produciendo "derrumbes en los edificios en mal estado, poniendo en peligro a los vecinos de las casas colindantes y afectando a la vía pública ante la caída de materiales o parte de la edificación".

Ante esta emergencia, señala la institución provincial pacense, a través de Restaura, está apoyando a los municipios afectados con arquitectos técnicos y jurídicos para la declaración de ruina inminente de las viviendas en mal estado de conservación y su posterior derribo de aquellas partes estructurales que sufren una degradación grave o pueden colapsar.

Cabe señalar que el mismo ya está actuando en los municipios de Barcarrota, Táliga, Alange, Cabeza del Buey, Salvaleón y Alconchel, entre otros, con la finalidad de declarar la ruina inminente de las viviendas y estabilizar las partes estructurales que pueden suponer un peligro para la seguridad de las personas y sus bienes y, en algunos casos, el derribo para garantizar la seguridad de la vía pública.

Al mismo tiempo, se continuará prestando asistencia a los ayuntamientos en la tramitación y gestión de los expedientes de ruina legal para que los propietarios o herederos de viviendas cumplan con las obligaciones de conservar y mantener sus propiedades, evitando daños a los vecinos colindantes y a la vía pública ante situaciones meteorológicas adversas como las que está sufriendo la provincia de Badajoz en estos días.