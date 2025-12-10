Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Roberto Iniesta en reconocimiento a la trayectoria vital y profesional del cantante y compositor extremeño, líder de la banda de rock Extremoduro y fallecido este miércoles.

En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia se convirtió en "refugio y lugar de ensayo" para el cantante y para su banda, así como en escenario de grabación de videoclips.

"Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores", ha destacado la Junta en un comunicado.

El Ejecutivo regional ha lamentado profundamente el fallecimiento del cantante, guitarrista y compositor placentino Roberto Iniesta Ojea, quien fue una "figura clave" del rock en español y referencia cultural para varias generaciones. "Robe deja una huella imborrable en el corazón de todas las extremeñas y los extremeños", ha señalado

Reconocido con la Medalla de Extremadura y nombrado Hijo Predilecto de Plasencia, Robe se convirtió en embajador de Extremadura y en un símbolo de la cultura extremeña, destaca el gobierno regional.

"Desde el gobierno de la Junta de Extremadura queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y al pueblo extremeño, que hoy llora su pérdida en un luto colectivo", ha señalado.