Una persona fallece y otra resulta herida grave en la colisión frontal entre dos turismos en Badajoz

Accidente de tráfico en la carretera BA-020, dentro del término municipal de Badajoz - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de carácter grave como consecuencia de una colisión frontal oblicua entre dos vehículos ocurrida este viernes, día 29, dentro del término municipal de Badajoz.

El suceso ha ocurrido sobre las 07,00 horas a la altura del kilómetro 300 de la carretera BA-020, dentro del término municipal de Badajoz, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Instruye diligencias para la investigación de causas el Equipo de Atestados de Badajoz.