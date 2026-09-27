El Plan Infoex interviene en 34 incendios forestales en la última semana que calcinan 201 hectáreas

Bomberos forestales tratan de extinguir un incendio en Cáceres. - PLAN INFOEX

MÉRIDA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 62 incidentes, de los que 34 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 201,47 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De estos incendios, 16 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 18 en la provincia de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de la Época de Peligro Alto, que comenzó el pasado 1 de junio, la Junta ha destacado que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección a construcciones aisladas y afección a carreteras) en un incendio, en Robledillo de la Vera (Cáceres). Asimismo, ha resaltado el incendio de Badajoz, que afectó a 70 hectáreas de terreno forestal.

Sobre la previsión para los próximos días, la semana va a comenzar con un cambio de tiempo marcado por el descenso de las temperaturas y la aparición de precipitaciones durante los primeros días. Estas condiciones favorecerán una disminución del riesgo de incendio forestal, especialmente en aquellas zonas donde las precipitaciones sean más significativas.

No obstante, las lluvias previstas pueden presentar una distribución irregular y existe mayor incertidumbre meteorológica para la segunda mitad de la semana. Además, tras un periodo prolongado de temperaturas elevadas y escasez de precipitaciones, el combustible forestal mantiene todavía condiciones de disponibilidad para arder.

Por ello, aunque inicialmente se espera una mejora de las condiciones meteorológicas respecto al riesgo de incendio, el Infoex recuerda que es necesario mantener la precaución y seguir la evolución de las precipitaciones, la humedad y el viento a lo largo de la semana.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura han recomendado seguir extremando las precauciones y ha recordado que permanecen plenamente vigentes las limitaciones establecidas para la Época de Peligro Alto en relación con la regulación de usos y actividades.