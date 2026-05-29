El Plan Infoex moviliza desde el lunes a 1.200 efectivos y 13 medios aéreos ante el riesgo alto de incendios forestales

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, preside la reunión del Plan Infoex que se ha celebrado este viernes, 29 de mayo de 2026, en Mérida (Badajoz). - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan Infoex movilizará a partir de este lunes 1 de junio, cuando comienza la época de peligro alto de incendios forestales en la región, a más de 1.200 efectivos, 13 medios aéreos y 219 vehículos de extinción.

Los datos se han dado a conocer este viernes durante el comité de dirección del Plan Infoex que ha presidido el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

El despliegue incluye más de 1.200 profesionales, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural, y 13 medios aéreos que incluye 4 aviones anfibios, tras sumar dos nuevos aparatos, con capacidad para descargar hasta 2.500 litros de agua, en los últimos dos años, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El Plan Infoex dispone también de ocho helicópteros ligeros de extinción y transporte de bomberos forestales, capaces de almacenar 1.000 litros de líquido, y un noveno helicóptero destinado a la vigilancia y coordinación. Este último tiene su base en Malpartida de Cáceres, y el resto están en Serradilla, Guadalupe, Hoyos, Valencia de Alcántara, Jarandilla de la Vera, Herrera del Duque, Manchita y Calera de León.

219 VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN

El despliegue para la época de peligro alto, que se extiende hasta el 15 de octubre, incluye 219 vehículos de extinción, de los que 41 se han incorporado a la flota en el último año. Esto, destaca la Junta, hace que Extremadura "sea una de las comunidades con mayor parque de maquinaria pesada específica para luchar contra los incendios".

Bautista también ha informado de la incorporación de seis nuevos coordinadores de zona, de tal manera que se completan los turnos de tres coordinadores en todas las zonas de Extremadura.

El gobierno autonómico también ha reforzado la plantilla del Plan Infoex, que desde el pasado enero cuenta por primera vez con el mismo personal para prevención que para extinción. Este hito ha sido posible tras la creación de 138 plazas de bomberos forestales para todo el año, en lugar de los seis meses (de junio a noviembre) para los que se les venía contratando desde 2016.