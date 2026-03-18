La Plataforma 'Sí a Almaraz' defiende en Bruselas la contribución de la energía nuclear a los retos estratégicos de UE

La Plataforma 'Sí a Almaraz' celebra un desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo - LA PLATAFORMA 'SÍ A ALMARAZ'

BRUSELAS/ MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro' ha celebrado este miércoles, en colaboración con la asociación sectorial Nuclear Europe, un desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo, en el que ha defendido la contribución de la energía nuclear a los "grandes retos estratégicos" de la Unión Europea en la actualidad.

Unos reto entre los que ha citado la descarbonización, la autonomía energética, la reindustrialización o la lucha contra la despoblación a través de la creación de empleo estable y de calidad.

En el encuentro han participado eurodiputados de distintos países y signos políticos y miembros del Comité Económicos y Social de España, Francia, Polonia, República Checa y Rumanía. También han comparecido representantes institucionales de regiones europeas con instalaciones nucleares, como Extremadura, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

Por parte de la Plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', han asistido a este encuentro los alcaldes de Almaraz y de Navalmoral de la Mata, Juan Antonio Díaz y Enrique Hueso, respectivamente, así como el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, quien ha expuesto la situación actual de la central nuclear de Almaraz, que es "uno de los principales polos económicos de Extremadura, del que dependen unos 4.000 empleos, "en una región de la España vaciada cuya renta per cápita está por debajo del 75 por ciento de la media de la Unión Europea".

Sánchez ha señalado que Extremadura es receptora de fondos para combatir la despoblación rural y la emigración y para fomentar el empleo y el desarrollo rural, "mientras está en peligro la continuidad de su principal industria".

Se trata, además, de una central que proporciona una energía limpia, ya que según ha destacado, evita la emisión a la atmósfera de 6 millones de toneladas de CO2, por lo que el presidente de la plataforma ha apelado a la "necesidad de seguridad y estabilidad del suministro eléctrico en el actual contexto geopolítico mundial", algo que países como Alemania, Italia, Bélgica y la propia Comisión Europea "tienen claro".

Por todo ello, desde la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' ha instado al Gobierno español a que "no haga oídos sordos" al llamamiento de la Comisión Europea, a través de su presidenta, Úrsula von der Leyen, que ha defendido públicamente evitar el desmantelamiento de centrales nucleares como Almaraz.

Fernando Sánchez ha lamentado que España es el "único Estado miembro con capacidad de generación nuclear que no ha anunciado la extensión de la vida útil de sus centrales", que según ha señalado, "pueden seguir suministrando electricidad de forma fiable a bajos costes y sin emisiones", ha dicho.

"MIX EQUILIBRADO"

El debate en este desayuno de trabajo ha abordado la "necesidad de reforzar la autonomía energética europea mediante un mix equilibrado" que combine el crecimiento de las energías renovables con fuentes firmes y bajas en carbono "capaces de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, el abastecimiento, la estabilidad de precios y la competitividad industrial", seañla la Plataforma 'Sí a Almaraz' en nota de prensa.

Igualmente, se ha puesto el foco en el papel que las infraestructuras energéticas pueden desempeñar en el desarrollo económico de las regiones rurales o periféricas., para las que perder una industria "tractor" como una nuclear "acelera el declive rural, algo que ayuda a combatir la central nuclear de Almaraz", señala la plataforma.

También se ha puesto sobre la mesa la importancia de "avanzar hacia una mayor coherencia en las políticas energéticas europeas", recordando que las decisiones adoptadas por los Estados miembros sobre su mix energético "tienen efectos en la seguridad de suministro, en el funcionamiento del mercado eléctrico europeo y en el cumplimiento de los objetivos climáticos comunes de la Unión", concluye.