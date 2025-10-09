El pleno de la Asamblea de Extremadura arranca con un minuto de silencio en memoria de Guillermo Fernández Vara

Minuto de silencio en la Asamblea de Extremadura en memoria de Guillermo Fernández Vara - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha arrancado el pleno de este jueves con un minuto de silencio en memoria del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha señalado al inicio de la sesión plenaria que los diputados autonómicos, tanto de antes, como de hoy y del futuro, comparten "un imperativo categórico, un compromiso intergeneracional y universal", como es "preservar por encima de todo la dignidad de las personas", ha dicho.

"Una idea, un concepto que nos diferencia de las cosas, que nos define como humanidad, que nos otorga derechos, deberes, igualdad, y la ansiada libertad compartida", ha señalado la presidenta de la Asamblea, quien ha añadido que "cada generación siente que se enfrenta a un abismo desconocido, la nuestra también, que camina por un mundo entenebrecido, ávido de ejemplos".

Ante esta situción, en Extremadura se tendrá "por suerte" y "por siempre" el "ejemplo de un humanista, de un demócrata, de un político, de un profesor, de un presidente, de una persona, de un maestro: Guillermo Fernández Vara", que según ha aseverado Blanca Martín, será "un referente al que acudir cuando nos perdamos en el mandato encomendado".

Por todo ello, la presidenta de la Asamblea ha pedido un minuto de silencio en su memoria, "la que perdurará para siempre en esta casa, también la suya", tras el que todos los diputados autonómicos, puestos en pie, han mantenido un largo aplauso.