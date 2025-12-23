La Policía apunta a la mala combustión de un calefactor como causa de la muerte de un matrimonio en Cáceres

Archivo - Policía Nacional de espaldas - POLICIA NACIONAL - Archivo

CÁCERES, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio de Cáceres ha aparecido sin vida este martes en su domicilio de Cáceres según las primeras investigaciones por la mala combustión de un brasero o un calefactor utilizado para calentar el dormitorio durante la noche.

Los hechos han ocurrido este martes, 23 de diciembre, en un domicilio de la Plaza 8 de septiembre, donde el matrimonio vivía con sus tres hijos, que se encontraban en la vivienda en el momento en el que han sido encontrados los cuerpos aún en la cama.

La voz de alarma la ha dado un compañero del trabajo del varón, que lo echó de menos en el trabajo y acudió al domicilio junto a agentes de la Policía Nacional, que encontraron al matrimonio en su dormitorio cuando los chicos, alguno de ellos menor de edad, pensaban que seguían acostados.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press descartan tras las primeras investigaciones la intervención de terceras personas, así como una causa violenta, ya que los cuerpos no presentaban, a priori, y a falta de los resultados de la autopsia, heridas ni otras lesiones, por lo que la principal hipótesis se centra en la mala combustión de un calefactor hallado en el dormitorio del matrimonio.