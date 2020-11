La policía detecta en Badajoz a un positivo jugando a las cartas en una asociación de vecinos

BADAJOZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operativo policial conjunto en la ciudad de Badajoz ha localizado, gracias a las denuncias de los vecinos, a una persona positiva en Covid-19 que no estaba guardando el confinamiento y que, además, jugaba una partidas de cartas en una asociación de vecinos.

Así lo ha señalado el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, este martes en una rueda de prensa telemática en la que, acompañado de la concejala delegada de Policía Local, ha valorado la evolución de la Covid-19 durante el pasado puente de Todos los Santos desde el punto de vista de las medidas de contención para evitar su propagación, y ha aportado datos de denuncias en el contexto del nuevo estado de alarma.

En su intervención, Fragoso se ha referido al caso de que, en un operativo policial conjunto y gracias a las denuncias de los vecinos, se ha podido localizar a una persona positiva que no estaba guardando el confinamiento y que, además, estaba cometiendo la "irresponsabilidad" de jugar partidas de cartas en una asociación de vecinos de la ciudad que no ha identificado y que los bomberos han procedido a desinfectar.

Con ello, "ha puesto en peligro" a seis personas más, incumpliendo además la normativa del máximo número de personas no convivientes que pueden estar juntas y que eran de avanzada edad "con lo cual es todavía más irresponsabilidad", mientras que al hijo de dicha persona, que tenía obligación de confinarse por ser contacto estrecho con un positivo, lo han tenido que llevar a su domicilio, y se ha tramitado la denuncia advirtiéndole que puede ser constitutivo de un delito contra la salud pública.

BOTELLÓN EN LA CALLE EL ALMENDRO

Además, el alcalde se ha referido a un botellón que se celebró en la calle El Almendro en la capital pacense, donde "por lo menos" había en torno a 15 personas consumiendo en la vía pública, de los que se identificó y denunció a siete dado que el resto "se dispersaron corriendo y en aquel momento no fue posible identificarlo", aunque se sigue con las labores de identificación a través de aquellos que sí han sido denunciados.

Al respecto, ha apuntado que los siete denunciados eran menores de edad y que la "gran mayoría" de denunciados por consumo en vía pública también lo son, ante lo cual ha apelado a la responsabilidad como padres para ser "capaces de transmitir a nuestros hijos el peligro de la enfermedad" y de actitudes como ésta "más allá de la multa". También ha lamentado que, "en algún caso" cuando se ha llamado a los progenitores, la respuesta no ha sido "adecuada".

UN CASO "AISLADO" EN LOS LOCALES DEL RÍO

Además, Fragoso ha querido destacar un caso "aislado" que ha querido "poner de manifiesto" para que la gente sepa la "contundencia con la que estamos dispuestos a trabajar", después de que en uno de los locales de ocio del río este fin de semana se haya dado en "alguna" noche la "barbaridad" de encontrarse un exceso de aforo "increíble" en las mesas, o sin guardar la distancia de seguridad en las terrazas pese a la "concesión exprés" del ayuntamiento de la licencia de veladores.

De esta forma, ha dicho, tenían concedido 41 mesas de cuatro personas, por lo que pueden tener 160 clientes, pero en muchos grupos se superaba el número de seis personas con 13, 11 o nueve personas; junto con más de 200 en la terraza superando el aforo en un 30 o 40 por ciento "por encima de lo que estaba permitido" y también superaban el aforo en el interior del local en el que se estaba utilizando la barra pese a estar prohibida.

Había además gente fumando en los veladores o dentro del local o el personal profesional de este local ateniendo a clientes sin mascarillas. "En definitiva toda una cantidad de irresponsabilidades" en un local que no ha detallado y que ha tachado como un "caso aislado" sobre el que caerá "el peso de toda la normativa y la sanción posible".

Ha agregado además que se ha trasladado a Salud Pública, a quien le corresponde "analizar o no el cierre cautelar", mientras que el ayuntamiento ha decidido "suspender" esa "generosa ampliación de veladores que se decidió para ayudar a los empresarios".

Y es que, como ha advertido Fragoso, "no vamos a permitir que haya un abuso" y "el querer hacer caja no está por delante de la salud de nuestros vecinos", al tiempo que ha advertido que la sanción no solo es para el local, sino también para aquellos que incumplan.