La Policía realiza una nueva detención relacionada con el enfrentamiento entre dos familias en Badajoz

Pistola y chaleco intervenidos al detenido en Badajoz. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría provincial de Badajoz detuvieron el pasado 1 de junio a un hombre de 35 años de edad, con antecedentes, por su presunta autoría en un delito de tenencia ilícita de armas, dentro de la operación para esclarecer el enfrentamiento entre dos familias en la ciudad.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha establecido un plan estratégico con motivo de los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad de Badajoz, en el que intervienen diferentes brigadas de la propia Jefatura, con numerosas gestiones e investigaciones, encaminado al total esclarecimiento de los hechos.

El pasado 1 de junio, los agentes tuvieron conocimiento de la posible situación de un hombre que podría estar implicado con uno de estos acontecimientos, estableciendo un dispositivo para su localización.

A los pocos minutos los actuantes se percataron de la presencia de esta persona, a quien en un cacheo de seguridad le intervinieron una pistola y un chaleco antibalas de color negro, motivo por el que procedieron a su inmediata detención como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Este dispositivo continuará hasta el "total esclarecimiento" de los hechos, señala la Policía Nacional, que detalla asimismo que las diligencias siguen declaradas por la Autoridad Judicial como "Secretas".

El detenido es un hombre de 35 años de edad, con antecedentes anteriores por diferentes motivos, que tras la tramitación del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó su libertad con cargos.