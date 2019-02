Polo (Cs) replica a Monago que quien ya habla de pactos es un "perdedor" y que él solo piensa en ganar en Extremadura

Publicado 20/02/2019 18:48:30 CET

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) en las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, Cayetano Polo, ha señalado que no habla de pactos tras la cita con las urnas del 26 de mayo porque quien lo hace es un "perdedor", mientras que él sale a "ganar", algo que está convencido de que logrará, así como que formará gobierno para poner fin a 35 años en los que la región ha sido "asolada por el bipartidismo".

"Estamos muy cerca de que los extremeños por fin decidan acabar con el PP, con el PSOE y con la política del enchufismo y del chiringuito de subvenciones clientelares que PP y PSOE han construido en esta tierra".

Así lo ha dicho Polo en el acto en el que ha sido presentado como candidato de la formación naranja en las próximas elecciones autonómicas a la Asamblea de Extremadura, celebrado en la sede del partido en Mérida, en el que ha estado arropado por el secretario de Organización de la formación naranja, Fran Hervías, así como por un nutrido grupo de afiliados y representantes de la formación.

Preguntado por unas declaraciones del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en las que le preguntaba si hará como el presidente de su partido, Albert Rivera, y tras las elecciones no pactará con el PSOE, en este caso con Guillermo Fernández Vara, Polo ha respondido que "cuando alguien se preocupa tanto por los pactos después de las elecciones, es porque es un perdedor".

Así, le ha devuelto una pregunta a Monago, en el sentido de si tras las elecciones del 26 de mayo "va a permitir que siga gobernando Vara, o va a apoyar el gobierno de Ciudadanos", ante lo que ha añadido que "Ciudadanos apoyará un gobierno de Ciudadanos", porque se presenta a las elecciones "para ganar, y va a ganar", y va a "gobernar esta región", y por ello no habla de pactos.

La candidatura de Polo ha sido ratificada al ser la única que se ha presentado al proceso de primarias abierto en la formación para designar al candidato. Cabe recordar que María Victoria Domínguez, que no ha asistido al acto de este miércoles, anunció el pasado lunes su decisión de no concurrir a las primarias para dar "un paso al lado" tras cuatro años como única diputada del partido en la Asamblea de Extremadura, y a quien Ciudadanos sigue no obstante considerando un "activo" del partido con el que esperan contar en los comicios electorales.

En sus primeras palabras ya como candidato a la Junta, se ha mostrado con "ganas de seguir luchando por esta tierra" tras dar un paso que ha tomado debido al "apoyo recibido por parte de tantos compañeros" del partido para que así lo hiciera.

"RETO HISTÓRICO"

Según ha señalado, Ciudadanos se enfrenta a "un reto histórico", una "oportunidad única" para que Extremadura deje de ser esa Comunidad Autónoma que durante 35 años ha sido "asolada" por el bipartidismo.

Al respecto, ha señalado que es la comunidad con mayor tasa de desempleo, con un 40% de riesgo de pobreza, con un tren que es "una mala metáfora de lo que es Extremadura". "Pero esto se va a acabar, porque Ciudadanos es la única alternativa para poner fin a los desgobiernos del PSOE y al mal gobierno del PP", ha dicho.

Polo ha añadido que ya habrá tiempo de hablar de su proyecto para Extremadura, si bien ha dado algunas pinceladas, como hacer la comunidad "más atractiva" desde el punto de vista fiscal, atraer "empresas de verdad" y "cuidar a las poquitas" que hay en la región, y a las que "se maltrata permanentemente", y también de ayudas a los autónomos a los que se hunde "a base de impuestos".

"Me voy a dejar la piel para que esta tierra en la que está creciendo mi hijo y los vuestros sea dentro de unos años la tierra de la que no se tenga que marchar porque no hay trabajo", ha aseverado, antes de concluir su discurso afirmando.

"ADN CIUDADANOS"

El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha definido a Polo como su "amigo", además de ser una persona "muy implicada" en el partido desde que entrara a formar parte del mismo en 2014, y solo un año después lograra el 14 por ciento de los votos al frente de la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Cáceres, obteniendo cuatro concejales, el mejor resultado del partido en la región, donde desde entonces ha ejercido como portavoz, un cargo que ha compaginado con el de delegado territorial del partido en Extremadura y también con el de portavoz regional, cargo que ostenta en la actualidad.

Cayetano Polo, ingeniero de montes de profesión, representa el "ADN Ciudadanos", ha dicho Hervías de un candidato que procede de la "sociedad civil", que ha tras 20 años de experiencia profesional "de éxito", en los que ha sido autónomo y también ha trabajado para multinacionales, dio el paso de formar parte del proyecto político de la formación naranja.

Por todo ello, ha dicho que Cayetano Polo es "una persona que tiene el ADN Ciudadanos, que representa los problemas del conjunto de la ciudadanía", y que ahora ha dado un "paso más allá" al presentarse a las primarias para la candidatura autonómica, dando así el salto de la política municipal a la regional al frente de un proyecto que se marca "el cambio que Extremadura necesita".

"Estoy convencido de que tenemos al mejor candidato posible" y que "Cayetano se va a dejar la piel y lo va a dar todo por Extremadura", donde "va a salir a ganar" para obtener "un gran resultado" que haga a los "viejos partidos tener que pensar que tienen que hacer presidente", algo que cree que está "al alcance de la mano".

Unas palabras ante las que Polo ha reconocido, al escuchar que tiene el "ADN de Ciudadanos", que le "tiemblan las piernas" y "casi" le tiembla también la voz al escucharlo.

DOMÍNGUEZ ES UN "ACTIVO" DE CS

Preguntado por la composición de las listas y si habrá un hueco para María Victoria Domínguez, Hervías ha remarcado que la próxima semana se inicia el proceso de primarias para elegir al candidato que encabezará la lista a la Asamblea de Extremadura por Badajoz, en tanto que es la única que supera los 400 militantes, y que en la segunda semana de marzo se darán a conocer a los candidatos seleccionados por la dirección del partido a las municipales.

Sobre Domínguez, ha reconocido que en estos cuatro años ha realizado un trabajo "excelente" como única diputada del partido en la Asamblea de Extremadura, con lo que "no era fácil trabajar" en el parlamento, pero ha conseguido "logros" y que la voz del partido se escuche en toda la región.

Por todo ello, ha señalado que la diputada es "un activo para el partido" del cual estaría "encantado" de seguir contando con su "experiencia, su trayectoria y todo el trabajo que ha realizado en estos cuatro años", si bien ha señalado que será la propia Domínguez quien "tendrá que decidir dónde considera que puede aportar más al proyecto".

Finalmente, preguntado por si el candidato en la ciudad de Cáceres será Javier Casado, ha dicho que es una persona a la que no conoce. "Si no le pongo ni cara, creo que te acabo de contestar", ha remarcado.