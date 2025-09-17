El PP acusa al PSOE de buscar "rédito político" con "insultos" durante el conflicto por el transporte escolar

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE de buscar "rédito político" con "insultos" y "descalificaciones" durante el conflicto por la falta de transporte escolar en más de 200 rutas en el inicio del curso.

Las empresas y la Junta de Extremadura alcanzaron este pasado martes un acuerdo que ha puesto fin este miércoles a cuatro días sin este servicio para unos 5.000 alumnos extremeños y que Sánchez Juliá ha valorado al haber sido "fruto del diálogo" y del "consenso".

"Sabemos que ha habido mucho trabajo detrás de este acuerdo. Hoy, los 5.000 alumnos que durante estos días se han visto perjudicados han podido acudir a las aulas con total normalidad, y eso es una buena noticia para todos los extremeños", ha dicho, además de agradecer la "paciencia" y "comprensión" demostrada por el alumnado, las familias y el profesorado.

Ante ello, en una rueda de prensa en Mérida, el 'popular' ha criticado que, mientras que los miembros de su partido han sido "prudentes y escrupulosamente respetuosos" para que nada interfiriese en la negociación, el PSOE ha mostrado su "peor cara". "Si es que lo peor de lo peor puede ir a peor", ha aseverado.

En su opinión, los socialistas han demostrado que "han disfrutado con esta situación" y que "no les importa ni la educación, ni los alumnos, ni las familias", ya que no se ha producido "ni una llamada del señor Gallardo ni a la presidenta, ni a nadie del gobierno para informarse realmente de lo que estaba sucediendo, ni cuál era el transcurso de las conversaciones y de las negociaciones".

"Exactamente lo mismo que hizo durante los incendios de este verano. Ha demostrado que no se puede contar con él. Ni una sola propuesta ni medida que pudiera intentar ayudar a desbloquear esta situación y que mostrase a un Partido Socialista que arrima el hombro para solucionar los problemas de los extremeños. Absolutamente nada. Lo único que hemos encontrado son insultos, descalificaciones", ha dicho.

(Más información en Europa Press)