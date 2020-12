El PP acusa a Vergeles de ser "responsable" por su "desidia más que sospechosa" de la situación en Ambulancias Tenorio

Advierte de que la empresa está avisando a los trabajadores de su intención de dejar de prestar el servicio a principios de 2021

MÉRIDA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha acusado al vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, de ser "responsable" por su "desidia más que sospechosa" de la situación del transporte sanitario terrestre prestado por Ambulancias Tenorio.

Teniente ha asegurado que este servicio en Extremadura es un "asunto de máxima urgencia", ya que atraviesa una situación que se "complica en los últimos días" aunque el estado de "caos, abuso y recorte" en el servicio de transporte sanitario terrestre ha dado "mucho que hablar en los últimos años".

Por ello, en rueda de prensa, la 'popular' ha criticado que la tónica general ha sido un "deterioro absolutamente inaceptable" y una gestión "totalmente negligente". "Hoy el deterioro del servicio es el desmantelamiento y hoy los abusos a los trabajadores son de juzgado y hoy la Junta y Vergeles son más responsables de estos abusos que nunca por su desidia, por su incompetencia, una desidia más que sospechosa", ha aseverado.

"¿Qué está pasado? ¿Por qué la Junta, por qué Vergeles, por qué el SES, por qué el gerente, por qué la directora general, por qué la secretaria general responsable del pliego y de su ejecución no están haciendo nada, no están actuando ante el cúmulo de irregularidades que denuncian tanto pacientes como los propios trabajadores?, ha añadido.

En esta línea, Cristina Teniente ha recordado que la pasada semana el sindicato CSIF notificó que algunas de las ambulancias circulaban desde hacía varios días sin bombonas de oxígeno, además, por parte de trabajadores, se expuso que de las 135 ambulancias que debe haber en programados quedaban unas 80, algunas de ellas con problemas.

A esto, Teniente ha sumado que los trabajadores informaron también la pasada semana de un "nuevo abuso", consistente en que no habían cobrado la extra y temían por el cobro de sus nóminas.

En relación a ello, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha considerado "indignante" escuchar al Vergeles decir que este servicio de transporte sanitario terrestre funciona "mejor con esta empresa concesionaria que funcionaba antes".

De esta forma, ha confesado que su grupo ya no sabe qué hacer ante esta situación y se ha preguntado por qué Ambulancia Tenorio, con el "rosario de incumplimientos" que tiene, está "siendo siempre protegida" por la Junta, una administración que no reacciona ante los "abusos laborales" que denuncian los trabajadores.

DESMANTELAMIENTO

En esta línea, la portavoz parlamentaria del PP ha aseverado que lo que ha hecho la empresa ante esta situación es dar paso al "desmantelamiento" del servicio y el "abandono" a los trabajadores.

"Los sindicatos están emitiendo circulares avisando de que a su vez la empresa ha avisado de que se va, y que se va ya, y que no paga a los trabajadores y que no paga las ambulancias que tienen que reponerse y que no mantiene a las ambulancias", ha aseverado, además de considerar que "si se está preparando otro contrato" se debería informar del mismo.

En este sentido, Cristina Teniente ha recordado que el contrato que la Junta suscribió con Ambulancias Tenorio tenía un importe de 125,5 millones de euros, un contrato con el que "todos hemos perdido", aunque ha añadido que "alguien ha tenido que ganar".

Asimismo, la 'popular' ha criticado que el Grupo Parlamentario Socialista haya vetado una solicitud de comparecencia solicitada por el PP del gerente del SES, Ceciliano Franco, para que aclare la situación y qué puede venir, alegando que "ya se ha hablado bastante de las ambulancias en Extremadura".