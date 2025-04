El PP asegura que "no hay conflicto de intereses" con el director de la PAC y pide al PSOE "respeto y responsabilidad"

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que "no hay conflicto de intereses" con el director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, y ha pedido al PSOE "respeto y responsabilidad".

Sánchez Juliá respondía de esta forma a la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien este viernes ha indicado en rueda de prensa que el del director general de la PAC es un "caso de manual de conflicto de intereses".

Así, Gil Rosiña ha detallado que cuando Juan Eloy Rodríguez era responsable de la oficina de Asaja en Coria tramitó hasta 400 expedientes de ayudas de la PAC a través de dicha oficina antes del verano del 2023 y que fueron resueltos cuando ya ocupaba el puesto responsabilidad.

En este sentido, el 'popular' ha considerado que el PSOE "tiene un problema con la verdad" y ha tachado de "bochornoso" escuchar que un partido que ha gobernado la Junta "no sepa cómo funciona" la administración autonómica.

Por ello, Sánchez Juliá ha señalado que encuadra las afirmaciones del PSOE extremeño "en la política del ruido, en la política de distraer y de no solucionar los problemas de los extremeños".

"El director general de la PAC no tiene ningún tipo de conflicto de intereses, porque hay que recordar que la resolución de los expedientes no se hace uno por uno, se hace de manera global a través de un programa informático. Por lo tanto, no hay conflicto de intereses ninguno, no hay delegación de firma ninguna que pueda interceder en la tramitación de esos expedientes", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Por lo tanto, como ha precisado el portavoz 'popular', "no hay medidas que tomar cuando no hay ningún problema", a lo que ha añadido que el "único problema que tienen los extremeños es un Partido Socialista echado al monte y que no tiene soluciones para los problemas de los extremeños".

Además, ha señalado que si el PSOE quiere hablar de conflicto de intereses tendría que desvelar la razón por la que en la Comisión de Investigación del Regadío de Tierra de Barros está sentado un diputado cuya gestión como jefe de servicio "va a ser investigada". "Ahí sí que hay un conflicto de intereses, porque se quiere ser juez y parte", ha dicho en relación al diputado del PSOE Valerio Rodríguez.

Finalmente, Sánchez Juliá ha asegurado que el director general de la PAC ha hecho un "excelente trabajo", ya que se están resolviendo los expedientes y los agricultores y ganaderos están cobrando la PAC "en tiempo y forma" y "mucho antes" que con el PSOE.

Por ello, ha criticado que los socialistas, en lugar de alegrarse de que los extremeños y los ganaderos tengan el "dinero en el bolsillo", lo que quieren es generar un "problema que no existe".