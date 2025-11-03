El PP cree PSOE y Vox coinciden hasta en las visitas de Sánchez y Abascal a Extremadura para "poner orden" en sus "líos"

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que PSOE y Vox se han puesto de acuerdo hasta en las visitas de sus respectivos líderes nacionales a la región para "venir a poner orden" en sus respectivas formaciones, que ahora mismo son la "casa de los líos" por sus respectivas luchas internas.

"El Partido Socialista y Vox coinciden tanto que se ponen hasta de acuerdo en la misma semana para que les vengan de Madrid a poner orden en cada uno de sus partidos", ha indicado en una rueda de prensa en Mérida, en la que se ha referido a la visita que realiza este lunes a Plasencia y Cáceres el "señor feudal" de Vox, en alusión a Santiago Abascal, a quien pregunta si una semana después del anuncio de la convocatoria de las elecciones va a designar a un candidato para el 21 de diciembre.

Abascal llega a Extremadura tras una "semana del silencio por obligación" para Vox en Extremadura por "obediencia", y porque están "inmersos en su juego de tronos para ver quién consigue ser el candidato".

"Hoy viene su señor feudal, hoy viene Santiago Abascal a dirigirles", ha dicho Sánchez Juliá, quien ha añadido que lo hace porque el presidente de Vox cree que los extremeños son "menores de edad". "El señor Abascal piensa que la política extremeña es una política menor de edad que tiene que venir a decir lo que tenemos que hacer", ha señalado, para añadir que "ningunean a Extremadura" porque piensan que esta comunidad "se puede dirigir desde un despacho de Madrid".

"Eso es lo que tienen para los extremeños, inestabilidad y políticas teledirigidas", ha señalado el portavoz 'popular', quien recrimina a Vox que eran quienes venían a la política extremeña "a apoyar el cambio" pero se han convertido "en una estafa continuada a los extremeños" con sus "continuas pinzas" con el PSOE.

VOCES DEL PSOE CONTRARIAS A GALLARDO

Por su parte, lo socialistas reciben el miércoles a Pedro Sánchez, en un acto en Mérida de un PSOE "en plena guerra interna", y que está "desesperado" porque "mienten hasta cuando tienen que designar su propio candidato".

Así se ha referido a la reunión del Comité Regional Extraordinario del PSOE en la que fue ratificado su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato para el 21 de diciembre, y que según se trasladó a la opinión pública se aprobó por unanimidad, una versión que contradicen "diversas publicaciones" en medios de comunicación que indican que fueron "muchas las voces críticas que le pidieron que no se presentase".

(Más información en Europa Press)