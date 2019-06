PP, Cs y Vox aprueban las 14 liberaciones en el Ayuntamiento de Badajoz y el aumento del personal de confianza

Publicado 29/06/2019 14:47:08 CET

BADAJOZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este sábado, día 29, con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y en contra de PSOE y Unidas Podemos, los miembros de la corporación que contarán con dedicación exclusiva y parcial, un total de 14 de los cuales tres serán al 80 por ciento, así como la propuesta de personal eventual que contempla su aumento hasta un total de 24 personas de confianza.

En el pleno también se ha dado luz verde con igual sentido de votos a la periodicidad de las sesiones plenarias (el tercer jueves de cada mes exceptuando agosto) y juntas de gobierno (cada viernes); así como a la creación de comisiones informativas y sus miembros, este último punto con la abstención de Unidas Podemos.

Finalmente, se ha ratificado con los votos positivos de todos los grupos salvo el negativo de la formación morada las asignaciones a los grupos políticos, indemnización por asistencia a plenos y comisiones y retribuciones a miembros de la corporación en un pleno extraordinario en el que los portavoces de los distintos grupos se han reprochado en un duro y tenso debate los pactos y acuerdos alcanzados o la coherencia de sus decisiones.

EL PEGAMENTO DEL DINERO

En primer lugar ha tomado la palabra el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, quien ha criticado la propuesta de 14 ediles liberados citando comentarios vertidos al respecto por los ciudadanos en las redes sociales, y sobre lo cual ha agregado que PP, Cs y Vox "van a tener que emplearse a fondo para argumentar por qué se han liberado todos y han aumentado el número de personas de confianza", aunque "lo tienen difícil", ha dicho.

Tres grupos políticos que, en su opinión, "han necesitado un verdadero y fuerte pegamento para unirse" como "el pegamento del dinero en forma de liberaciones" con cinco liberados más y "mejor pagados" porque la ideología "no era suficiente"; de manera que "han logrado con dinero rectificar el resultado de las urnas porque son unos perdedores" y el de Badajoz será el equipo de gobierno "más caro de la historia de este ayuntamiento".

Asimismo, ha tildado los asuntos aprobados en pleno como "el mayor despropósito de la historia de este ayuntamiento" y ha señalado "sin acritud" al alcalde Francisco Javier Fragoso que este sábado "quema las velas de su estancia de 24 años en este ayuntamiento" y le importa "poco" o "nada el descrédito de este consistorio" porque no se presentará de nuevo a las elecciones; para agregar que ha unido a 14 concejales para que no gobierne el PSOE, pese a ganar el 26M, con el dinero de los pacenses y una negociación "muy fácil: sí a todos los míos y sí a todos los demás".

Al mismo tiempo, ha trasladado al portavoz de Cs, Ignacio Gragera, que quieren "regenerar la política" y se han quedado "con la cartera en el primer descuido", y un "cambio tranquilo" pero en sus nóminas, y que hubiese sido "más barato" para la ciudad que hubiese gobernado el PSOE con la abstención de la formación naranja; mientras que al concejal de Vox, Alejandro Vélez, le ha dicho que ya se verá "dónde le colocan, si le colocan" y que "de momento le ponen paga y ayudante".

LA "DOBLE MORAL" DEL PSOE

Seguidamente ha tomado la palabra Ignacio Gragera, que ha lamentado en varias ocasiones que el debate se plantee en términos de "acusar" a su partido y su grupo "de venderse y de buscar única y exclusivamente el interés personal", algo que no ha compartido, y ante lo cual ha trasladado a Cabezas que él mismo y su grupo "hacen exactamente lo mismo" en la Diputación de Badajoz con 14 liberados por lo que ha recriminado su "doble moral".

Como cuestión "de fondo" ha entendido que en el PSOE estén "disgustados" por la decisión tomada por Cs de llegar a un acuerdo con el PP, aunque en "las formas" ha criticado acusaciones como que vienen al ayuntamiento "a trincar", sobre lo cual ha apuntillado que en las negociaciones PSOE-Cs Cabezas tenía la "intención" de "liberar a todo el mundo" y, en concreto, a 16 ediles.

Además, ha citado de "error" que Cs asume que en el anterior mandato propusieran reducir los ediles dedicados en exclusiva al ayuntamiento porque la ciudad no ha estado "gestionada correctamente". "Nuestro principal y único interés es ayudar a la ciudad a mejorar con plena disposición para con todos los grupos", ha remachado Gragera, que ha recalcado que la de las liberaciones es una decisión "impopular" que "va a costar mucho explicar" aunque se valorará al final del mandato si ha sido "correcta".

En todo caso, ha asegurado que, "a la vista" de las manifestaciones de Cabezas en los últimos días, "obviamente entenderá que cada día que pasa esté más contento" con la decisión que su grupo municipal ha tomado.

"SUELDAZOS" Y POLÍTICA "CONSTRUCTIVA"

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha planteado modificaciones en la periodicidad de los plenos como su celebración los sábados o en la asignación de los grupos que no han sido aprobadas, y ha valorado, en relación al número de liberados, que su aumento se debe a que Fragoso "admite" que su gestión "no era tan buena" o que los 14 miembros de PP, Cs y Vox buscan "asignarse un sueldazo" a "costa de los pacenses".

Ha planteado además que no es necesario tener concejales liberados delegados de servicios privatizados "de facto" o "encubiertos" y ha tachado de "indecente" y de "tomadura de pelo" los "sueldazos" de los 14 liberados, cuya bajada en número y cuantía ha propuesto, así como el del personal de confianza.

Asimismo, el edil de Vox, Alejandro Vélez, ha incidido en que si "ahora" o "pasado mañana" tiene otros cargos de responsabilidad acudirá al ayuntamiento "a trabajar" y se le remunerará "por ello" al resaltar que lleva 14 años trabajando en la administración pública (como funcionario de prisiones) y "solo" entiende de trabajar "y no de trincar", a la vez que ha criticado a Cadenas la postura de Podemos al impedir en el Congreso que su colectivo sea considerado agente de la autoridad y ha invitado a Cabezas a hacer "una política más constructiva".

Finalmente, ha tomado la palabra Francisco Javier Fragoso, que se ha mostrado "absolutamente convencido" de que es "necesario" que la institución funcione al tachar de "error" la propuesta de Cs de la anterior legislatura de reducir el número de liberados, a la vez que ha criticado la "incoherencia" de Cabezas en cuestiones como que, en el pasado mandato, aceptó la medalla de la diputación pero no la del ayuntamiento o quiso presentar una moción de censura con los votos de la oposición.

Además, ha defendido ante Cadenas que las retribuciones de los ediles van en función de su responsabilidad y ha reconocido que no se ha ido del ayuntamiento e "incluso no" le "importa asumir determinados costes en el ámbito personal" para que gobierne una persona como Cabezas "que no está a la altura de la responsabilidad de la alcaldía de la ciudad", y que se irá del consistorio en dos años "fruto de la capacidad que uno tenga de gestionar y organizar un gobierno en coalición" y de su resultado y "con la cabeza bien alta, con el sentido del deber cumplido".

En declaraciones posteriores a los medios, Fragoso ha adelantado que la próxima semana desvelará la distribución de responsabilidades del equipo de gobierno "cuando tenga cerrado un acuerdo" y Gragera que su "idea" es que él mismo sea uno de los ediles liberados con dedicación parcial.