El PP defiende la petición de Guardiola de no celebrar este año Debate sobre el Estado de la Región

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha defendido la petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la Presidencia de la Asamblea de no celebrar este año el Debate sobre el Estado de la Región, al entender que es una cuestión que permitiría el propio Reglamento de la Cámara autonómica.

Así, ha confiado en que la contestación de la Asamblea sea "favorable" a la petición de Guardiola, bajo el argumento de que "no se han cumplido ni los 100 primeros días" del Gobierno autonómico tras el adelanto electoral del pasado mes de diciembre.

"Se entiende que en un año electoral, en el que ahora mismo además no se han cumplido ni los 100 primeros días del Gobierno, en el que además ahora mismo se está debatiendo y se está llevando a cabo el proyecto más importante como herramienta transformadora de la región, que son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que precisamente a través del reglamento de la propia Asamblea en año electoral, que sí que se celebró el año pasado, pues este año pueda estar eximida", ha declarado.

En todo caso, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Mérida, ha añadido que hay que esperar a que la Asamblea de Extremadura conteste a la petición que ha efectuado la Junta.