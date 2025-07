El PP de Extremadura señala que hay "más extremeños con trabajo que nunca" y destaca que las políticas "funcionan"

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Gómez de Tejada, ha señalado que, en estos momentos, hay "más extremeños con trabajo que nunca" y ha destacado que las políticas puestas en marcha por la Junta "funcionan".

La 'popular', en rueda de prensa, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves, que ha calificado como "muy positivos" para Extremadura, con más de 430.000 ocupados.

También se han creado 21.500 empleos, cifra que sitúa a la región como la segunda comunidad donde más ha crecido en este último trimestre, o se ha conseguido el "mejor dato histórico" de mujeres ocupadas, superando las 194.200.

"Seguimos con la comparación con el primer trimestre de este año. El número de personas paradas ha disminuido en 2.600. Hay 2.600 extremeños menos parados. Y el dato de activos aumenta en 18.900 personas, que es la mayor subida registrada de la historia entre un primer y un segundo trimestre", ha puesto en valor.

Por ello, ha considerado la 'popular' que todos estos indicadores sitúan a Extremadura "en la cabecera de España y muy por encima de la media nacional", al tiempo que ha reconocido que el problema del paro en Extremadura es una "carrera de fondo".

"No debemos conformarnos con este buen trimestre, en eso sí estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista, y tenemos que seguir con estas políticas y hay que seguirlo valorando a largo plazo", ha aseverado Gómez de Tejada, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Junta, en sus dos años de gestión, haya puesto en el centro a los autónomos y las empresas, que son el "verdadero motor económico".

"No queremos quedarnos aquí, con lo cual hay que seguir con estas políticas, que ya he explicado antes, porque es lo que decidieron los extremeños hace dos años y porque estamos viendo que son políticas que funcionan. Por eso, el gobierno de la presidenta María Guardiola no va a dejar de trabajar para conseguir que el desempleo siga descendiendo en Extremadura", ha recalcado.

