El PP extremeño ve "sectarismo" del PSOE en los actos en apoyo a Ceuta y pide que se sumen la Fempex y las diputaciones

La portavoz adjunta del PP de Extremadura, Isabel Cortés, en rueda de prensa - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP de Extremadura, Isabel Cortés, ha lamentado el "sectarismo" y "doble vara de medir" con el que, a su juicio, está actuando el PSOE en la comunidad ante la convocatoria de la FEMP de concentraciones el próximo miércoles en apoyo a Ceuta.

Así, ha remarcado que mientras que el PP ha pedido a todos los alcaldes de los municipios en los que gobierna que apoyen la convocatoria, el PSOE en la comunidad "no", algo que según indica evidencia que los socialistas no sirven a los ciudadanos sino "al caudillo" de Pedro Sánchez.

Con ello, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Cortés ha reclamado a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y a las diputaciones de Badajoz y Cáceres, presididas en los tres casos por socialistas, que se sumen a las concentraciones en apoyo a los ceutíes, que "están viviendo una terrible situación tras la invasión en Ceuta desde hace más de un mes".

"Un mes en que los ceutis han perdido todos sus derechos ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", lamenta la 'popular', que reprocha que el PSOE "no se suma a la convocatoria de la FEMP porque considera que la decisión de convocar concentraciones en los ayuntamientos se ha tomado sin consenso y responde a un uso partidista de la institución por parte del PP, solamente porque la presidenta de la FEMP es del PP".

Frente a ello, pregunta a los socialistas si desde las instituciones en las que gobiernan (Fempex y diputaciones) "no van a ofrecer su apoyo a los ceutís". "¿Se van a poner una vez más al lado de Sánchez?", pregunta.

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