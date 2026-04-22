El PP garantiza que "no va a haber un solo retroceso social" en Extremadura y destaca el "blindaje" de la igualdad

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, interviene en el debate de investidura de María Guardiola - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha aseverado que con el nuevo Gobierno de PP y Vox en la región "no va a haber un solo retroceso social", tras lo que ha valorado el "blindaje que ha hecho María Guardiola de la igualdad, de la diversidad y de los derechos conquistados por el colectivo LGTBI".

De esta forma se ha pronunciado Sánchez Juliá en su intervención este miércoles en el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, quien ha destacado que con este acuerdo, el PP ha ejercido "la responsabilidad del mandato que nos dieron los extremeños, dándoles certidumbre, crecimiento, futuro y un futuro".

Sánchez Juliá ha señalado que en las elecciones del pasado 21 de diciembre, los extremeños "mandaron tres mensajes clarísimos", que son que María Guardiola fuera presidenta de la Junta, así como que hubiera "entendimiento entre las fuerzas políticas", y "desterrar el sanchismo de Extremadura".

En su intervención, el portavoz parlamentario del PP ha calificado de "histórico" que María Guardiola sea investida hoy "con el mayor apoyo parlamentario de la historia de Extremadura", al conseguir previsiblemente el voto de 40 diputados de la Asamblea, 29 del PP y Vox de Vox.

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