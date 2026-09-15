El PP valora que Guardiola recibirá a Illa como a cualquier presidente y el PSOE ve la Diada como un "reconocimiento"

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Asamblea Isabel Cortés ha valorado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, va a recibir en "reunión institucional" a su homólogo de Cataluña, Salvador Illa, como hace con cualquier presidente de comunidad que visita la región.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha considerado una "magnífica noticia" que Extremadura sea el lugar donde se celebrarán por primera vez fuera de Madrid actos de la Diada de Cataluña, algo que a su juicio es un "reconocimiento" a la historia de los emigrantes extremeños.

De su lado, la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha subrayado que "Extremadura es España, igual que Cataluña también lo es", y tras apuntar que los catalanes "siempre han sido bien recibidos" en la región "y viceversa", ha reconocido que su partido no entiende "por qué Extremadura tiene que ser el escenario para las celebraciones de Illa".

Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "adecuado" la celebración de actividades de la Diada en Extremadura, ya que suponen actos "de justicia" y de "homenaje más que necesario" a los extremeños que se vieron obligados a emigrar a Cataluña.

De esta manera se han pronunciado los diferentes representantes de los grupos parlamentarios a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida, tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, sobre los actos previstos en Extremadura con motivo de la Diada de Cataluña.

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