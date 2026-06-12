Los precios bajan un 0,1 por ciento en mayo en Extremadura, hasta el 2,5 por ciento en tasa interanual

Archivo - Un tenderete de dulces en la Feria de Reyes de la Gran Vía en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado un 0,1 por ciento en el pasado mes de mayo en Extremadura, hasta el 2,5 por ciento respecto a un año antes, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se ha situado en el 3,2 por ciento, igual que el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente ha subido dos décimas, hasta el 3 por ciento, respecto al cuarto mes del año.

La media de España por arriba ha estado liderada por Madrid (+3,8%), Cantabria (+3,7%), Galicia (+3,5%), Baleares (+3,4%) y Castilla-La Mancha (+3,3%), mientras que en Extremadura (+2,5%) y Ceuta (+2,4%) ha sido donde menos han subido los precios.

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