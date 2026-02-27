El presidente de la Asamblea de Extremadura emplaza a los partidos a que "sigan trabajando" para llegar a un acuerdo

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en una imagen de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

VILLARREAL DE SAN CARLOS (CÁCERES), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha emplazado a los grupos parlamentarios a que "sigan trabajando" para llegar a un acuerdo que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta.

A preguntas de los medios, Naharro ha dicho que los partidos políticos están "marcando sus tiempos" en dicha negociación y que su labor los días 3 y 4 de marzo será dirigir el pleno de investidura de Guardiola.

"Veremos qué ocurre con la investidura. Les vuelvo a pedir a los partidos que sigan trabajando por llegar a un acuerdo para que Extremadura siga avanzando, aunque Extremadura no ha parado, como podemos ver en ferias de este tipo, Extremadura sigue en marcha, pero para coger el impulso que necesitamos con el nuevo gobierno que se forme a partir, yo espero, a partir del día 4 de marzo", ha dicho.

También, y sobre si ve más cerca o menos la investidura de la 'popular' María Guardiola, el presidente del parlamento autonómico ha asegurado que no lo ve "ni más lejos ni más cerca".

"Yo lo veo más cerca en fecha porque el tiempo cada vez queda menos y yo creo que es importante que Extremadura tenga un gobierno cuanto antes, por eso vuelvo a emplazar a los partidos políticos a que trabajen para llegar a un acuerdo", ha sentenciado.

Manuel Naharro ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su asistencia, en Villarreal de San Carlos, a la inauguración de la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), una cita "consolidada" y "récord" en esta edición.

"Una feria que nos marca en el mapa de España y de Europa y del resto del mundo y que vuelve a traernos al referente natural de nuestra comunidad, que es el Parque Nacional de Monfragüe", ha señalado.