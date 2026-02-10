El presidente de la Asamblea de Extremadura propone hoy a Guardiola candidata a la investidura, sin apoyos suficientes

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los - Gustavo Valiente - Europa Press

MÉRIDA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, propondrá este martes, 10 de febrero, a María Guardiola como candidata a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, al ser el partido más votado en las elecciones del 21 de diciembre, aunque ha admitido que "según lo que han trasladado el resto de partidos, no hay un apoyo para que la candidatura salga adelante".

En cualquier caso, Manuel Naharro ha considerado que "hay tiempo para que los partidos sigan hablando y para que los partidos intenten llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura y de los extremeños".

De esta forma se ha pronunciado el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el Grupo Socialista en el marco de la ronda de contactos que ha abierto para proponer candidato a la investidura a la Presidencia de la Junta.

Una reunión que Naharro ha calificado de "cordial", en la que han abordado la situación actual, y los representantes del Grupo Parlamentario Socialista le han confirmado que no van a proponer candidato a la investidura a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

En este encuentro, los socialistas "no expresan el apoyo a la candidatura" de María Guardiola, del PP, a la Presidencia de la Junta, sino que han confirmado que su partido no propondrá candidatura, ha señalado el presidente de la Cámara regional.

Así, cabe destacar que este martes, 10 de febrero, está previsto concluir la ronda de contactos con el Grupo Parlamentario Popular, tras lo que ha avanzado que tras este encuentro, previsiblemente propondrá como candidata a la investidura a la candidato del partido más votado en las elecciones del 21 de diciembre, como es María Guardiola.

"Ahora mismo, según lo que han trasladado el resto de partidos, no hay un apoyo para que la candidatura salga adelante", ha admitido Manuel Naharro, quien en cualquier caso ha considerado que "hay tiempo para que los partidos sigan hablando y para que los partidos intenten llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura y de los extremeños", ha concluido.