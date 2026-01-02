Previsión meteorológica en Extremadura para hoy viernes, 2 de enero de 2026

Archivo - Dos personas se protegen de la lluvia bajo su paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 2 de enero, cielos nubosos o cubiertos en el norte con precipitaciones débiles a moderadas, que localmente podrían ser persistentes.

Mientras, en el resto de la región se registrarán cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles dispersas.

Asimismo, la cota de la nieve se situará de 1.800 a 2.000 metros, y los vientos soplarán en la región del este y sureste, moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, experimentarán un moderado a notable ascenso, y oscilarán entre los 9 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 9 y los 15 grados en Cáceres.