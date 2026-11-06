El primer premio de 300.000 euros del sorteo de Lotería Nacional, vendido en Mérida y Berlanga

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA/MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer premio de 300.000 euros al número del sorteo de Lotería Nacional, celebrado este jueves, 5 de noviembre, ha sido vendido en las localidades extremeñas de Mérida y Berlanga.

El primer premio ha recaído en el número 90.189 y ha repartido, además, en Alicante; El Ejido (Almería); Cornellà de Llobregat (Barcelona); Torrelavega (Cantabria); Porzuna (Ciudad Real); Isla Cristina (Huelva); Monzón (Huesca) y Las Palmas de Gran Canaria.

Así como Madrid; Guaro, Málaga y Villanueva de Algaidas (Málaga); Lorca (Murcia); Orotianda Baja (Santa Cruz de Tenerife); Alcalá de Guadaíra, La Puebla de Cazalla y Sevilla (Sevilla); Segur de Calafell (Tarragona); Illescas (Toledo); Valencia y Valladolid.