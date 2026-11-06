Prisión sin fianza para tres de los cuatro detenidos por la supuesta venta de al menos tres menores de edad

Archivo - Un juez con la toga negra reglamentaria, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los cuatro detenidos por una presunta trama de venta de menores.

En la presente causa se investiga, según recoge el auto de prisión, la presunta venta de al menos tres menores de edad, hijos de una de las investigadas, producida entre los años 2023 y 2025 con la ayuda, conocimiento e intermediación de terceras personas.

Los investigados son dos hombres y dos mujeres y la prisión provisional se ha acordado para los dos hombres y para una de las dos mujeres, quedando la segunda en libertad, según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El juzgado mantiene abiertas las diligencias por los delitos de alteración de filiación, abandono de menores, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad del tráfico.

Los tres investigados para los cuales se ha acordado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza se han acogido a su derecho constitucional de no declarar.

Las detenciones son fruto de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por la presunta venta de menores de edad, que ha incluido registros en Linares (Jaén), Montijo y Badajoz. La investigación ha permitido la localización de seis menores de entre 1 y 11 años de edad, hijos de la principal investigada.

Cabe recordar que, según la información trasladada por la Policía Nacional, dos de las menores, de uno y tres años de edad, respectivamente, se encuentran bajo la tutela de las autoridades administrativas portuguesas. Otros dos, bajo la tutela de la Junta de Extremadura y los dos últimos se encentran con familiares y con personas de su entorno.

Cabe destacar que la madre de los menores ya fue detenida por la Guardia Civil de Badajoz por hechos relacionados y judicializados en la localidad de Montijo.

A primera hora de la mañana de este jueves, la delegada del Gobierno en Extremadura, Teresa Macías, matizó que, en el marco de este operativo conjunto se ha detenido a seis personas, de las que, como detalló, cuatro permanecían todavía detenidas, entre ellas la mujer que podría haberse dedicado a vender a sus propios hijos. Mientras, otras dos personas ya habían sido puestas en libertad puestas en libertad.