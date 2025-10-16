Prisión provisional para el hombre detenido por el atropello mortal a su mujer en La Codosera

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz le investiga por un presunto delito de homicidio doloso

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 43 años detenido por atropello mortal a su pareja, de 46, el pasado martes en la localidad pacense de La Codosera.

El detenido, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está haciendo cargo de la instrucción que se encuentra en un momento inicial a la espera de practicarse las pruebas testificales y periciales oportunas, según señala el TSJEx en nota de prensa.