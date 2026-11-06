La producción industrial baja un 4% en septiembre en Extremadura frente a una subida del 2,5% a nivel nacional

Archivo - Vista de una fábrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 4 por ciento interanual el pasado mes de septiembre en Extremadura, 6,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial ha crecido en doce comunidades autónomas y ha disminuido en otras cinco. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) han sido las que ha experimentado mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5 por ciento, 4 por ciento y un 3,6 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha disminuido un 5,5 por ciento, frente a una incremento del 1,5 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 12,7 por ciento con un descenso del 20,6 por ciento en el caso de los duraderos y un 12,6 por ciento menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 0,1 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 6,7 por ciento menos y los de la energía, un 0,1 por ciento menos.

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