Un proyecto recupera cuatro zarzuelas del músico pacense Cristóbal Oudrid en el bicentenario de su nacimiento

BADAJOZ, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto impulsado por la soprano Mar Morán y el director de orquesta Alberto Cubero, con la financiación de la Diputación de Badajoz, ha permitido recuperar cuatro zarzuelas del músico pacense Cristóbal Oudrid en el bicentenario de su nacimiento, de las que se ha realizado una edición crítica para facilitar su difusión entre conservatorios y centros musicales para que puedan ser tanto estudiadas como interpretadas.

Se trata en concreto de 'Café-Teatro y Restaurant Cantante', 'Nadie se muere hasta que Dios quiere', 'El Postillón de La Rioja' y 'Un estudiante de Salamanca', enmarcadas en el proyecto denominado 'Ecos de Oudrid. Un viaje bicentenario por la Zarzuela y la canción de concierto española', que ha sido presentado este jueves en El Hospital Centro Vivo por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, junto a Mar Morán y Alberto Cubero.

En su intervención, Cabezas ha reconocido que, para la institución provincial, es un "orgullo" poder contribuir a la recuperación del patrimonio musical de la provincia y, especialmente, poner en valor a uno de los compositores "más insignes" de la ciudad como Oudrid, a quien la diputación rinde homenaje en el bicentenario de su nacimiento y, además de hablar de su figura, se facilita el estudio y disfrute de sus composiciones.

En este sentido y sobre estas cuatro zarzuelas, ha avanzado que se podrán difundir y repartir entre los conservatorios de la provincia y que cree que es el mejor homenaje que le podían hacer a Cristóbal Oudrid, "pacense universal y figura esencial en los orígenes de la zarzuela" además de "uno de los grandes nombres de la música española del siglo XIX", de la mano de un proyecto educativo musical y profesional que también es "una iniciativa que nos habla de identidad, de memoria, de compromiso con la cultura".

"Con este proyecto, la Diputación de Badajoz asume un papel protagonista en la recuperación del patrimonio musical extremeño y español, editando por primera vez, de forma crítica y moderna, cuatro zarzuelas inéditas o inaccesibles hasta ahora, que pasarán a formar parte del acervo cultural y educativo de toda España", ha destacado, junto con que han financiado íntegramente este trabajo desde la investigación y transcripción de los manuscritos hasta la edición y publicación profesional de las partituras.

El objetivo, ha incidido, es que esta música vuelva a sonar y que se interprete, se estudie e inspire y emocione, "porque la cultura solo tiene sentido cuando se comparte", de ahí que las partituras de canto y piano que presentan este jueves se distribuirán gratuitamente entre conservatorios, orquestas o instituciones musicales para que profesores, estudiantes e intérpretes puedan acceder a las mismas, ante lo que ha resaltado también la labor social de la Imprenta de la Diputación de Badajoz.

(Más información en Europa Press)