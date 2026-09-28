El PSOE afea los "brazos cruzados" de Guardiola en vivienda, transporte y campo y le pide "menos foto y más trabajo"

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa
El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 13:09
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   MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha afeado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, su "política de brazos cruzados" ante necesidades ciudadanas en materias como la vivienda, el campo o las consecuencias de subida de los precios de los combustibles, y le ha pedido que practique "menos foto y más trabajo".

   Según ha considerado, "Guardiola tiene recursos, tiene presupuesto y tiene competencias pero no tiene ganas de trabajar" y por ello practica, indica, una "política de brazos cruzados" en vivienda, en el sector del transporte por el precio de los combustibles o el campo.

   "Y, mientras tanto, los extremeños y extremeñas sufriendo la política de brazos cruzados y esperando soluciones para vivienda, para el campo, para los transportistas y esperando que se utilicen los recursos públicos para ayudar a quien realmente lo necesita", ha remarcado González Andrade.

   Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha pedido a la jefa del Ejecutivo regional "menos foco, menos foto y más trabajo", toda vez que "Extremadura necesita un gobierno que actúe" y el actual "no lo hace", pese a contar con "los mayores presupuestos de la historia"; y ha afirmado que este Gobierno de María Guardiola "es peor que el anterior".

(((Más información en Europa Press)))

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