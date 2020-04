El PSOE afea a Monago que quiera convertir la región en un "estercolero político" y le pide "humanidad"

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha reprochado al presidente regional del PP, José Antonio Monago, que pretenda convertir la comunidad en un "estercolero político" con sus críticas a la gestión de la crisis sanitaria, y le ha reclamado "más altura política y humana".

"Lo más importante es la humanidad", ha señalado Garlito, quien ha defendido que la unidad de los partidos en torno a las medidas planteadas este jueves por el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, es necesaria para salir de la crisis sin perder el objetivo de que "nadie quede atrás".

Así lo ha defendido Garlito este jueves ante la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, tras la intervención del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a petición propia, para explicar la situación del coronavirus en la región.

Las primeras palabras de la portavoz socialista han ido dirigidas a quienes están pasando "momentos muy difíciles" durante esta crisis, en alusión a los familiares de los fallecidos, a los contagiados y a los que están en "primera línea de batalla luchando por la sociedad en su conjunto".

Garlito ha defendido el papel de "de todos y todas" en la solución a la pandemia y a sus consecuencias, ya que la primera lección que deja esta situación es "la generosidad frente al egoísmo", y en este sentido ha señalado que se debe aprender de la crisis de 2008, aquel "sálvese quien pueda", para no repetir una salida "tan cruel y tan injusta".

Asimismo, ha señalado que el "ejemplo" que está dando la ciudadanía marca a los políticos que la pauta a seguir será "la unidad, la cooperación entre regiones y naciones". "De no ser así no solo perderá la política en beneficio de quienes no la necesitan, perderá la UE y todos los proyectos que como ella se presenten", ha remarcado.

Garlito ha defendido la política como "una herramienta de transformación social" más si cabe en estos momentos en los que "no hay trincheras de unos buenos y malos", en tanto que todos los partidos se enfrentan a un enemigo común.

Por ello, y en un momento en el que la ciudadanía está realizando "sacrificios" tan duros como no poder despedirse de sus familiares, ha señalado que si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, no se lo "perdonarán". "La fractura será insoportable", ha advertido la portavoz socialista, quien ha remarcado que "no es tiempo de discutir, de reproches, de descalificaciones", lo cual considera "la medida más estéril de todas".

En este sentido, y tras señalar que cuando se supere la crisis ya habrá tiempo para "evaluar lo que se ha hecho bien y mal", en tanto que ha reconocido que se han cometido errores en la gestión de una situación para la que "nadie estaba preparado", ha afeado al líder de la oposición su actuación.

"¿De verdad le compensa convertir esta región en un estercolero político?", le ha preguntado Garlito a Monago, a quien ha dicho que está convencida de que tiene "muchísima más altura política y humana".

"Vayamos todos a una. Seamos conscientes que estamos en mitad de la tormenta y decidamos hoy cómo queremos salir de ella", ha concluido Garlito.