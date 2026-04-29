El PSOE critica el giro "conservador" del nuevo gobierno de Guardiola que no genera "ninguna ilusión"

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, atiende a los medios de comunicación en la sede del grupo parlamentario en la Asamblea. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha señalado que la composición del nuevo gobierno de María Guardiola en la Junta no despierta "ninguna ilusión" y que es fruto de un pacto entre PP y Vox que "nace muerto".

Asimismo, ha señalado que los tres perfiles que "elimina" la presidenta extremeña de su ejecutivo, Manuel Castizo, Mercedes Vaquera y Victoria Bazaga, son los "más moderados" que tenía el anterior Gobierno, de modo que el actual es un Gobierno "más conservador y más agresivo".

En una comparecencia ante los medios, ha criticado que Guardiola no haya tenido "ninguna prisa" por formar el nuevo ejecutivo tras "cuatro meses de bloqueo político" tras las elecciones, y con una Cámara parlamentaria "cerrada a cal y canto".

Una espera que en este caso no ha merecido la pena, ha dicho, porque se trata de un nuevo Ejecutivo que "no va a generar ninguna ilusión en la ciudadanía", ya que es "el mismo Gobierno que no funcionó anteriormente", al que se le suma ahora dos consejeros de Vox, uno de ellos "conocido por sus declaraciones machistas", en alusión a Juan José García, y una consejera que "es concejala de un alcalde condenado por violencia machista", en referencia a Sandra Valencia.

Unos consejeros que serán los autores de materializar un pacto que "nace muerto" y que "criminaliza" a los migrantes y a los alcaldes de esta región, en alusión a la "unidad antifraude del padrón", como si los regidores "cometiesen fraude en los padrones municipales".

Asimismo, es un pacto que deja "las políticas para las personas más vulnerables en manos de la extrema derecha", en alusión al también vicepresidente de Vox, Óscar Fernández. Para González Andrade, se trata de un "problema ideológico", porque "no quieren hacer políticas para las personas más vulnerables de esta tierra, ni más ni menos".

Por tanto, se trata de una "mala noticia" que esta consejería recaiga en la extrema derecha y que además adopte el nombre de desregulación, conocida por "otras latitudes del mundo", en referencia a la Argentina de Javier Milei.

Para los socialistas, esta es "la consecuencia de quien no fue capaz de dialogar" ni de acordar, y que "tuvo la ambición, convocando elecciones, de gobernar sola y se encuentra en este momento con Vox más dentro que nunca, con dos consejerías".

La consecuencia es que los extremeños se encuentran con "una presidenta secuestrada" que puso un precio "muy barato a su palabra y a su dignidad", y "cuando uno pone precio a su dignidad nos podemos encontrar con que el precio a pagar sea tan barato como el que estamos viviendo en estos momentos".

Por tanto, se trata de "un día gris, un día negro" para Extremadura y para el futuro de la región con un pacto que "va a matar su futuro y con un gobierno que no genera ilusión y que va a ser autor de materializar ese pacto que "va a atentar contra el futuro de los extremeños y las extremeñas".

Frente a este gobierno habrá un Partido Socialista con una oposición "firme" y "contundente", que ejercerá desde distintos ámbitos, tanto el político como el jurídico, a través de la anunciada comisión de seguimiento del pacto del ámbito jurídico desde los tres niveles de la administración desde el nivel estatal, desde el nivel regional y desde el nivel local".

El motivo es que este pacto "roza lo ilegal en algunos de sus postulados" y además "atenta contra los derechos humanos".

A preguntas de los medios, ha valorado que el nombramiento de Laureano León como consejero de Cultura y Turismo responde al "precio que paga el Partido Popular por el senador de Vox", ya que tendrá que dimitir de su escaño en la Cámara Alta para cumplir con la designación de Ángel Pelayo, de Vox, como senador autonómico.