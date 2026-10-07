El PSOE de Extremadura tacha de "racista e insolidario" el recurso de la Junta para no acoger a menores extranjeros

Reunión entre el Grupo Parlamentario Socialista y la Coordinadora Extremeña de ONGD - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha calificado de "racista e insolidaria" la decisión de la Junta de Extremadura de recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que establece la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas, y pedirá además la suspensión cautelar de la norma.

Según señala el PSOE extremeño, el Real Decreto establece para Extremadura una capacidad ordinaria de 364 menores extranjeros no acompañados para 2026, una cifra calculada mediante un "criterio objetivo" basado en la población de cada comunidad autónoma y en el número máximo de menores atendidos por el conjunto del sistema de protección español.

En ese sentido, la portavoz de Servicios Sociales e Infancia del Grupo Socialista, Soraya Vega, ha considerado que "decisiones como esta no son propias de un gobierno responsable, sino de un gobierno racista que utiliza la inmigración y a los menores como elemento de confrontación política", ha señalado

La diputada socialista se ha preguntado "qué tiene que decir Guardiola a Ceuta", que afronta una situación "especialmente compleja" en materia de acogida de menores, y qué puede aportar Extremadura para contribuir a resolver un problema que requiere solidaridad entre territorios y cooperación institucional, señala el PSOE en nota de prensa.

"¿La ayuda que quiere prestar Guardiola se limita a manifestarse a las puertas de los ayuntamientos? ¿O está dispuesta a poner encima de la mesa recursos, financiación y políticas públicas para que estos niños y niñas puedan ser atendidos con dignidad?", se ha preguntado Vega.

Estas cuestiones fueron abordadas este pasado martes durante la reunión que representantes del Grupo Parlamentario Socialista mantuvieron con representantes de la Coordinadora Extremeña de ONGD (Congdex), en la que se analizó la situación de la atención a los menores extranjeros no acompañados y las políticas de inclusión social en Extremadura.

CENTROS DE MENORES

Durante el encuentro, el Grupo Socialista denunció que el supuesto colapso del sistema de centros de menores al que alude el vicepresidente de la Junta "no se corresponde", a su juicio, con los datos de financiación y ejecución presupuestaria, y señaló que el problema está "en la falta de recursos y de políticas públicas suficientes para garantizar una atención adecuada a los menores".

Además, los socialistas pusieron como ejemplo la evolución de los recursos destinados a los centros de menores, ya que según los datos aportados por el PSOE, en 2025 existían 2 millones de euros presupuestados para estos centros, mientras que en 2026 la cantidad se redujo a 1 millón de euros.

Posteriormente, mediante una modificación de crédito, se detrajeron 700.000 euros, dejando disponibles únicamente 300.000 euros, señala.

Los datos de ejecución, según el Grupo Socialista, "evidencian aún más la situación", ya que a 30 de junio solo se habían ejecutado 12.000 euros de esos 300.000 euros disponibles, apunta el PSOE.

"Si de verdad existe un problema de capacidad, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es invertir, ampliar recursos, reforzar profesionales y mejorar los centros", ha aseverado Soraya Vega, quien ha considerado que "lo que no puede hacer es vaciar de fondos las políticas de infancia y después utilizar la falta de recursos que él mismo ha provocado para justificar que no quiere atender a determinados niños y niñas", ha dicho.

Finalmente, el PSOE considera que Extremadura "debe ser una tierra solidaria, capaz de aportar soluciones ante situaciones de emergencia y de garantizar los derechos de todos los menores, con independencia de su lugar de nacimiento", concluye.