El PSOE extremeño no teme la convocatoria en apoyo a Ceuta pero recuerda que surge de manera "unilateral" de la FEMP

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel José González Andrade, ha remarcado que su partido no teme "ninguna manifestación" en apoyo a Ceuta sino "todo lo contrario", aunque ha recordado que la convocada por la FEMP el próximo miércoles surge de manera "unilateral" desde la presidencia de la institución y con "siete partidos políticos en contra".

"El PSOE no teme, todo lo contrario, a ninguna manifestación. Insisto, todo lo contrario. Ahora bien, se ha producido una convocatoria de la presidenta de la FEMP con siete partidos políticos en contra de esa convocatoria porque lo ha hecho ella de manera unilateral", ha espetado González Andrade.

Frente a ello ha destacado que dos ayuntamientos gobernados por socialistas como los de Mérida y Almendralejo han conseguido consensuar una convocatoria "de manera unánime" en apoyo a Ceuta ese mismo miércoles, día 2, a distintas horas de la planteada por la FEMP, y que a su juicio "parece (la de la FEMP) que no ha tenido mucho seguimiento".

"En Extremadura la convocatoria de la FEMP parece que no ha tenido mucho seguimiento... Manifestaciones bienvenidas, ahora manifestaciones como dice el vicepresidente de la Junta de Extremadura contra la mafia socialista, que en lo que se están escudando para convocar esta manifestación, esas para el PSOE indudablemente no son bienvenidas", ha remarcado González Andrade este lunes en rueda de prensa en Mérida.

Con ello, ha subrayado la "solidaridad absoluta" del PSOE de Extremadura con el pueblo de Ceuta, así como que defiende "la convivencia" y "también la responsabilidad institucional" ante una situación "lo suficientemente seria como para convertirlo en una competición electoral".

"Se ha vivido una crisis fronteriza grave y, posteriormente, una crisis humanitaria extremadamente compleja", apunta González Andrade, quien ha exigido "responsabilidad" al Gobierno de María Guardiola en Extremadura porque "la política tiene que servir también para apagar incendios sociales, no para rociarlos con gasolina".

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