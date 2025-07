El PSOE extremeño pide a la Junta "ambición" para que los "buenos" datos de paro "no sean flor de un día"

MÉRIDA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha pedido a la Junta "ambición" para que los "buenos datos" de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves "no sean flor de un día" y ha considerado que debe ser un objetivo conseguir una tasa de paro inferior al 10 por ciento.

Ferreira ha señalado que los datos de la EPA son "muy buenos para Extremadura y muy buenos para España" y que espera que continúen "en esa senda", momento en que ha valorado que España haya llegado "por primera vez en la historia a superar los 22 millones de ocupados" y Extremadura haya alcanzado los 430.000 ocupados.

"España se sigue acercando a Europa, se acerca a reducir esa barrera del 10 por ciento en tasa de paro, sigue convergiendo con Europa. Ya son 11 comunidades autonómicas las que tienen datos de paro inferiores al 10 por ciento, donde han eliminado los dos dígitos para pasar a tener solo un dígito. Extremadura no está entre esas y ese tiene que ser uno de los retos que nos marquemos de aquí en adelante", ha recalcado.

Juan Ramón Ferreira, en rueda de prensa, ha insistido en que "es un buen día para España y para Extremadura" pero, probablemente, un "mal día para los agoreros que desean que a España no le vaya bien". Así, ha recordado que era un objetivo de Mariano Rajoy llegar a los 20 millones de ocupados y que con Pedro Sánchez en el Gobierno se ha llegado a los 22,3 millones de ocupados.

"Hemos conseguido cumplir con creces el sueño que tenía M. Rajoy. Si es cierto que este señor no soñaba con la subida del salario mínimo, ni soñaba con una reforma laboral que diera más derechos a los trabajadores y trabajadoras", ha señalado, mientras que ha recordado que sus "consejeros del milagro económico", entre los que ha citado a Rodrigo Rato o Cristóbal Montoro, le decían que para cumplir el objetivo de 20 millones de ocupados "había que quitarle derechos laborales a los trabajadores o había que congelar el salario mínimo".

"Lo único que pedimos y lo único que esperamos es que no sea flor de un día este trimestre de la EPA, porque lo cierto es que este trimestre salva un año que no venía siendo positivo. Y para que sea un buen año necesitamos que los dos siguientes trimestres se cumpla esta senda. Y eso es lo que esperemos, porque si no, lo que estaremos es ante un paréntesis de la temporalidad", ha aseverado.

