El PSOE pide una comisión de investigación sobre incendios en Extremadura y llamará a Guardiola a comparecer si se crea

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado la petición de creación en la Cámara autonómica de una comisión no permanente de investigación sobre los incendios acaecidos este verano en la región, y de ser aceptada llamará a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a comparecer en la misma.

En la citada comisión, además de "depurar responsabilidades políticas" por la gestión de los incendios, el objetivo del PSOE es "mejorar el futuro" en la materia con la posibilidad de que expertos, científicos, y bomberos forestales, entre otros, comparezcan en su seno.

"Necesitamos escuchar a expertos, científicos, a los bomberos forestales, a la gente que ha estado a pie de incendios, pero también tenemos que escuchar a los responsables políticos, saber por qué adoptaron determinadas decisiones, saber si se ha perdido tiempo en buscar culpables donde no los había", ha espetado al respecto la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez.

En rueda de prensa este jueves en Mérida, además ha confiado en que el PP acepte la creación de dicha comisión de investigación "porque quien nada oculta, nada teme", y máxime también después de que el Ejecutivo autonómico además "ha presumido de una gestión brillante" de los incendios del verano.

Ha indicado, igualmente, que la petición de creación de la comisión de investigación será sustanciada previsiblemente en el pleno de la Asamblea del próximo jueves, día 25, donde por tanto los diferentes grupos parlamentarios deberán posicionarse y "decir sí o no a rendir cuentas, sí o no a asumir responsabilidades y sí o no a adoptar soluciones".

El anuncio lo ha realizado la portavoz socialista durante una comparecencia en la que ha considerado que el decreto de ayudas aprobado por la Junta este jueves para paliar los efectos de los incendios del verano "llega muy tarde" y es "totalmente y absolutamente insuficiente" en su dotación.

(((Más información en Europa Press)))