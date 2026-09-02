El PSOE pide a Guardiola medidas de "esperanza" ante la subida del paro especialmente entre mujeres y jóvenes

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Cámara regional - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y al PP que expliquen por qué en la región el paro "sube" y "especialmente" entre las mujeres y los jóvenes, algo que a su juicio evidencia que el Ejecutivo autonómico no tiene "mensaje de esperanza" en esta materia.

Así, tras incidir en que el dato de paro en agosto en la comunidad ha sido "malo", ha pedido a Guardiola medidas más allá de la "inmediatez del podcast" con el que, lamenta, trabaja su gobierno, e iniciativas que permitan vislumbrar la Extremadura de las próximas generaciones.

"Tendremos que explicarnos por qué el paro sube, por qué lo hace especialmente en mujeres y jóvenes, y por qué además en los jóvenes donde sube son, para nuestra sorpresa, los titulados universitarios y también graduados en FP. ¿Qué mensaje podemos darle a la juventud con este mercado de trabajo en Extremadura?", ha preguntado la socialista al PP.

De este modo se ha pronunciado Gil Rosiña en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este miércoles en Mérida sobre unos datos de paro en agosto ante los que ha vaticinado "cinismo" de PP y Vox por destacar las cifras interanuales de desempleo.

"A mí no hay mayor ejercicio de cinismo que el que le veo hacer a los grupos que sustentan al Gobierno con las ruedas de paro, porque cuando el paro es bueno, bueno, bueno, buenísimo, vienen y dicen que es gracias a las políticas económicas de la Junta de Extremadura, y yo es que me sonrío, yo es que me sonrío", ha señalado.