El PSOE registra enmiendas al proyecto de ley de ayudas a ganaderos y cereceros afectados por la lengua azul y lluvias

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado cinco enmiendas al proyecto de ley de ayudas a ganaderos y cereceros afectados por la lengua azul y las lluvias, respectivamente.

El portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista, Eduardo Béjar, ha informado sobre unas enmiendas que persiguen, entre otros aspectos, que la concesión de las ayudas sea más ágil y que se amplíe el número de beneficiarios.

Béjar, en declaraciones a los medios, ha señalado que las enmiendas de su grupo quieren mejorar las ayudas a agricultores y a ganaderos que se han visto afectados por las consecuencias del cambio climático, un concepto, ha dicho, "que ya ha aceptado el Partido Popular que existe".

Así, el PSOE pide, a través de una de ellas, que la Junta disponga de un fondo para compensar a agricultores y ganaderos ante las consecuencias del cambio climático, mientras que en otra propone mejorar la situación y la protección de los caminos rurales.

En una tercera, como ha avanzado el diputado, los socialistas quieren evitar que se pierdan fondos de estas ayudas, ya que, como ha asegurado, hay una parte de los agricultores y de los ganaderos que no van a cobrar las ayudas dispuestas por la administración autonómica.

La razón, ha explicado, es debido a que la Junta de Extremadura ha decidido que los ganaderos que tienen menos de 50 ovejas y los cereceros que tienen menos de media hectárea no percibirán esas ayudas cuando también han tenido pérdidas en sus cosechas y en su ganadería.

"Nosotros lo que proponemos es que se establezcan ayudas para ese sector de ganaderos y de agricultores de cerezas que no van a cobrarlas. ¿Cómo? Pues consiguiendo que los fondos que no se van a repartir, porque van a sobrar de esos 28 millones de euros que propone el decreto ley, puedan llegar a estos dos sectores de ganaderos y agricultores que no están dentro del decreto ley que la Junta de Extremadura propuso a la Asamblea de Extremadura", ha señalado.

Sobre las enmiendas presentadas por su grupo, el diputado socialista ha considerado que "van a mejorar la situación de los sectores afectados por el cambio climático", a quienes ha trasladado el apoyo del PSOE de Extremadura.

"El PSOE de Extremadura siempre va a estar del lado de los ganaderos y de los agricultores que sufren estas consecuencias y la Junta de Extremadura no ha dado con rapidez solución a sus problemas. No queremos propaganda, que es lo que suele hacer habitualmente el Partido Popular y lo que queremos es eficacia en la concesión de las ayudas", ha aseverado.