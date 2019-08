El PSOE replica al PP que el nombramiento de los altos cargos se ha hecho con "absoluta transparencia"

Publicado 19/08/2019 12:48:45 CET

MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos Nogales, ha replicado al PP que el procedimiento seguido para el nombramiento de los altos cargos de la administración autonómica se ha hecho con "absoluta transparencia".

"El Partido Popular sabe que el procedimiento seguido para esa cuestión ha sido el que se ha hecho siempre, con absoluta transparencia", ha recalcado la socialista.

Asimismo, Mateos ha recalcado que el PP debe recordar que Extremadura es la única comunidad en la que "todos los cargos designados comparecen en la Asamblea".

En esta línea, y preguntada por los medios por el recurso de reposición anunciado por el PP contra el nombramiento de la secretaria general de la Consejería para la para Transición Ecológica y Sostenibilidad, ha indicado que habrá que esperar hasta que el mismo se resuelva y ha añadido que no cree que haya "ningún problema" sobre ese particular.

De esta manera se ha pronunciado Marisol Mateos en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida y preguntada por los medios por la interposición, por parte del PP, de un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se nombraba a dicho alto cargo por entender que el mismo es "nulo de pleno derecho" al no haber comparecido en la Asamblea de Extremadura, como marca la legislación.

INSISTE EN LA NECESIDAD DE QUE HAYA UN GOBIERNO

Por otro lado, y en la rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura ha insistido en la necesidad de que haya un gobierno en España, al tiempo que ha recalcado que este "bloqueo insólito" afecta a la región y le supone una merma de más de 200 millones de euros no tener Presupuestos Generales del Estado, junto a otros conceptos.

En esta línea, ha recordado que el mandato de los ciudadanos en las urnas fue un gobierno del PSOE, "feminista y europeista" y ha criticado que la oposición aún "no ha reflexionado sobre su derrota", además de considerar que volver a una repetición electoral sería un "error".

"Venimos de cuatro elecciones con un resultado claro, España necesita un gobierno ya y no puede haber ni estacionalidad ni provisionalidad porque nos enfrentamos a retos y a desafíos de futuro que nos encomendaron los ciudadanos el pasado 28 de abril. Necesitamos que se configure con urgencia un gobierno estable y que haya unos Presupuestos Generales", ha insistido.

Asimismo, ha indicado que si otros tuvieran otras alternativas a un gobierno presidido por Pedro Sánchez las deberían plantear, aunque, en su opinión, la solución, "de ninguna de las maneras", es un bloqueo.

También ha afeado que el hecho de que no esté configurado el Gobierno central y que no haya presupuestos afectará también a la elaboración de los presupuestos autonómicos, al no contar con las previsiones del Estado.

"Cuando uno no tiene la posibilidad de gobernar debe permitir que los demás gobiernen, y ahora mismo no hay ninguna opción posible que no sea un gobierno con Pedro Sánchez en La Moncloa", ha aseverado, al tiempo que ha confiado en que antes del 23 de septiembre haya un gobierno y no se vaya a nuevas elecciones.

SITUACIÓN EN MALPARTIDA DE CÁCERES

Asimismo, Marisol Mateos ha reiterado la petición del PSOE de dimisión del actual alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, quien ha sido condenado por un delito de violencia de género contra su exmujer.

En esta línea, ha condenado la situación "intolerable e inadmisible" que se vive en ese consistorio cacereño, además de criticar la "inacción" y "tibieza" del PP de Extremadura en un asunto "más que grave".

"Que Alfredo Aguilera siga siendo alcalde en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres supone consentir que las instituciones se conviertan en refugio de condenados por violencia de género normalizando que un agresor se responsabilice de ejecutar políticas contra la violencia de género", ha aseverado.

Además, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura ha demandado al presidente de los 'populares' extremeños, José Antonio Monago, que diga que si apoya o no a Aguilera o si éste actúa como alcalde de dicho partido a pesar de causar baja en el mismo.

Finalmente, y preguntada por la finalización del periodo de alegaciones ante el proyecto de instalación de un parque eólico en la sierra de Montánchez (Cáceres), Marisol Mateos ha resaltado que la ley es "igual para todos", tanto para las personas que quieren iniciar un proyecto empresarial como para quienes entienden que pudieran suponen un impacto medioambiental, además de indicar que este proceso está en fase "muy embrionaria".