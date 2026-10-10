El PSOE de Los Santos de Maimona designa a Ignacio Camacho como candidato a la alcaldía en las elecciones de 2027

(Dcha) Ignacio Camacho, Elegido Candidato A La Alcaldía De Los Santos De Maimona Para Las Elecciones De Mayo De 2027. - AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LOS SANTOS DE MAIMONA

LOS SANTOS DE MAIMONA (BADAJOZ), 10 (EUROPA PRESS)

La agrupación socialista de Los Santos de Maimona designó este pasado jueves, por aclamación, a Ignacio Camacho como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

La decisión se adoptó en una asamblea extraordinaria celebrada a las 20,30 horas, a la que asistieron cerca de un centenar de personas, según ha informado la formación socialista local.

El secretario general provincial, Manolo Borrego, y la presidenta del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, acompañaron al candidato, poniendo en valor "sus ganas, su ilusión, su talante conciliador y su perfil constructivo".

En su intervención, Camacho, de 42 años, defendió un proyecto colaborativo para Los Santos de Maimona y subrayó que la escucha activa a la ciudadanía santeña será "la clave" para elaborar el programa con el que concurrirá a las urnas el próximo mes de mayo.

"Responsabilidad e ilusión a partes iguales. Quiero hacer una política colaborativa, poner a la gente en el centro del proyecto y desarrollar una gestión eficiente, tal y como lo llevo haciendo desde hace años en mi trabajo", afirmó el candidato.

Ignacio Camacho fue elegido secretario general de la agrupación socialista en julio. Es concejal de la oposición y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.