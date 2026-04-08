El pueblo gitano extremeño anima a derribar las "barreras estructurales" y luchar contra el antigitanismo

Lanzamiento de pétalos con motivo del Día Internacional del Pueblo Romano - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pueblo gitano extremeño ha animado a derribar las "barreras estructurales" existentes que limitan sus oportunidades y luchar contra el antigitanismo "en todas sus formas", que está presente en la sociedad "a veces de forma visible y otras de manera silenciosa".

Estas peticiones están recogidas en un manifiesto consensuado por las organizaciones más representativas en la región y que han leído Brigitte Salazar, de la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano de Extremadura, y Flora Muñoz, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, en el acto del Día Internacional del Pueblo Gitano celebrado en la Asamblea.

En el manifiesto se ha expuesto que el 8 de abril es una "fecha de memoria, reconocimiento y compromiso" que no solo invita a recordar el pasado sino también a mirar "con claridad el presente y exigir una determinación en un futuro más justo".

Así, se ha recordado que el pueblo gitano hace 601 años llegó a España y que no lo hizo ni "con ejércitos ni con poder", sino con la "riqueza de cultura, con unos oficios, con su lengua, con su forma de entender el mundo".

De esta forma, ha recordado que en 2025 se conmemoró esta efemérides y que una vez pasada no se puede permitir que este reconocimiento "se diluya" en el tiempo, por lo que 2026 "debe marcar un antes y un después".

"No queremos ser únicamente recordados en las efemérides, ni mencionados en los discursos, queremos ser parte activa del presente, queremos construir el futuro", ha puesto en valor Brigitte Salazar.

"No bastan las declaraciones institucionales, no basta con el reconocimiento simbólico, es imprescindible transformar las palabras en hechos, los compromisos en políticas públicas y eficaces y la voluntad en recursos reales", ha aseverado.

Por su parte, Flora Muñoz ha pedido que los gitanos sean respetados como "sujetos activos de derechos", al tiempo que ha reclamado un futuro donde la igualdad "no sea una promesa, sino una realidad tangible".

"Donde nacer gitano o gitana no suponga partir en desventaja, donde la diversidad no sea tolerada, sino reconocida como una riqueza colectiva. Por eso, en este día, reafirmamos nuestras reivindicaciones con la firmeza de quien conoce su historia y defiende su dignidad", ha recalcado.

Entre las reivindicaciones recogidas en el manifiesto se incluye una educación que "no segregue" ni "etiquete" y que combata el abandono escolar "desde la comprensión y no desde el prejuicio", así como el derecho a un empleo "digno y estable" y "libre de discriminación"; una igualdad efectiva y la erradicación del antigitanismo "en todas sus formas".

"Reivindicamos el derecho a participar plenamente en la vida política, social y cultural, a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro, a dejar de ser objeto de políticas diseñadas sin nuestra voz para convertirnos en protagonistas de nuestro propio destino", ha incidido.

De igual modo, entre las peticiones también figura una financiación "justa, estable y continuada" para las entidades gitanas; el derecho a la salud, entendida de manera "integral, accesible y respetuosa" con la diversidad de este pueblo, y el derecho a una vivienda digna, con el fin del chabolismo, de la infravivienda y de la segregación espacial.

"No pedimos favores, exigimos derechos. Exigimos ser vistos, escuchados y respetados tal y como somos. Un pueblo con historia, con cultura, con identidad propia y con plena ciudadanía. Porque todavía hoy el desconocimiento sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Y es en ese desconocimiento donde nacen los prejuicios, el rechazo y la discriminación. Por eso avanzar en el conocimiento y el reconocimiento del pueblo gitano no es una opción, es una necesidad democrática", ha .

(Más información en Europa Press)