Quintana llama al PSOE extremeño a centrarse en la unidad frente a las "vergonzantes negociaciones" entre PP y Vox

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, en rueda de prensa para dar a conocer el resultado de las primarias de la formación extremeña, en las que ha ganado Álvaro Sánchez Cotrina, a 11 de abril de 2026, en Mérida. - JAVIER CINTAS - EUROPA PRESS

MÉRIDA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha llamado al socialismo extremeño a estar "centrado en el trabajo, en la unidad y en la responsabilidad", especialmente en un contexto en el que Extremadura "está sufriendo el descrédito derivado de las vergonzantes negociaciones entre el PP y Vox" para formar gobierno en la región.

"Estamos asistiendo a un verdadero espectáculo entre PP y Vox. Frente a eso, el PSOE responde con más democracia, más participación y más compromiso con la ciudadanía", ha trasladado Quintana durante la rueda de prensa para dar a conocer los resultados del proceso de primarias que ha concluido con la victoria de Álvaro Sánchez Cotrina frente a Soraya Vega, de manera que se convertirá en el próximo secretario general del PSOE de Extremadura.

Quintana ha dado la enhorabuena a Sánchez Cotrina y ha agradecido el "comportamiento ejemplar" de los militantes que este sábado estaban llamados a votar en las primarias. "Hoy han vuelto a demostrar que este partido está formado por hombres y mujeres comprometidos, responsables y que pertenecen al partido más democrático de España", ha resaltado el también delegado del Gobierno en Extremadura.

Igualmente ha reconocido el "ejemplo" de los dos candidatos a las primarias y ha agradecido el trabajo de interventores, apoderados y responsables de los centros de votación, así como al comité organizador y a su responsable, Carmen Yáñez.

"Hoy, más allá de los nombres propios quien gana es el PSOE de Extremadura, gana el socialismo, gana una organización que ha dado una nueva lección de democracia interna y de fortaleza colectiva", ha afirmado Quintana.

Así, el socialista cree que a partir de hoy se abre un "tiempo nuevo" para el socialismo extremeño en el que "debe estar centrado en el trabajo, en la unidad y en la responsabilidad".