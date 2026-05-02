Reposteros de Extremadura competirán este lunes en Mérida por ganar el Certamen Regional de Repostería 2026

Concurso Regional de Repostería 2026, que se va a celebrar en Mérida el 4 de mayo. - APAREX

MÉRIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Reposteros de Extremadura van a competir este próximo lunes, 4 de mayo, en Mérida por ganar el Certamen Regional de Repostería 2026, clasificatorio para el Campeonato Nacional de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre).

En concreto, esta edición contará con la participación de los finalistas seleccionados por la organización: Edurne Ferrer Calzada, del Restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, del obrador Golimbeo (Los Santos de Maimona); Jaime Fernández Pintado, de Eshaex (Mérida); Diego Lorenzo Carrero, de Tonka Gastronomía Dulce (Coria), y Angie Paola Infante Arias (Mérida), cuyas propuestas han sido elegidas en base a criterios de calidad técnica, creatividad y adecuación a las bases del certamen.

Los participantes competirán en directo elaborando un postre emplatado en un tiempo máximo de tres horas, incorporando ingredientes como higos, uvas y miel, productos representativos de la tradición gastronómica extremeña, explica la organización del certamen en un comunicado.

Un jurado especializado valorará aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad y el respeto al producto, así como criterios técnicos relacionados con la sostenibilidad, la limpieza y la profesionalidad en cocina.

El ganador del certamen recibirá un premio económico de 1.500 euros y representará a Extremadura en el campeonato nacional de Facyre.

El certamen está organizado por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de Extremadura (Aparex), cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la colaboración de la Junta de Extremadura y de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex).

OTRAS ACTIVIDADES

El evento estará abierto al público, que podrá asistir tanto a la degustación del jurado como a la entrega de galardones, prevista a partir de las 19,00 horas.

Además, la jornada va a incorporar otras acciones, como un taller de pastelería, y actividades vinculadas a la Ruta del Queso de Extremadura, como dos catas de queso, una a las 13,00 horas y otra a las 17,30 horas.

Estas actividades paralelas al concurso serán gratuitas, previa inscripción a través de la web de Aparex, y contarán con un aforo máximo de 25 asistentes por actividad.