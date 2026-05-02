Reposteros de Extremadura competirán este lunes en Mérida por ganar el Certamen Regional de Repostería 2026

Se trata de un concurso clasificatorio para el campeonato nacional

Concurso Regional de Repostería 2026, que se va a celebrar en Mérida el 4 de mayo.
Concurso Regional de Repostería 2026, que se va a celebrar en Mérida el 4 de mayo. - APAREX
Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 19:41
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MÉRIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Reposteros de Extremadura van a competir este próximo lunes, 4 de mayo, en Mérida por ganar el Certamen Regional de Repostería 2026, clasificatorio para el Campeonato Nacional de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre).

En concreto, esta edición contará con la participación de los finalistas seleccionados por la organización: Edurne Ferrer Calzada, del Restaurante La Fabiola (Cáceres); Abel Castaño, del obrador Golimbeo (Los Santos de Maimona); Jaime Fernández Pintado, de Eshaex (Mérida); Diego Lorenzo Carrero, de Tonka Gastronomía Dulce (Coria), y Angie Paola Infante Arias (Mérida), cuyas propuestas han sido elegidas en base a criterios de calidad técnica, creatividad y adecuación a las bases del certamen.

Los participantes competirán en directo elaborando un postre emplatado en un tiempo máximo de tres horas, incorporando ingredientes como higos, uvas y miel, productos representativos de la tradición gastronómica extremeña, explica la organización del certamen en un comunicado.

Un jurado especializado valorará aspectos como el sabor, la presentación, la originalidad y el respeto al producto, así como criterios técnicos relacionados con la sostenibilidad, la limpieza y la profesionalidad en cocina.

El ganador del certamen recibirá un premio económico de 1.500 euros y representará a Extremadura en el campeonato nacional de Facyre.

El certamen está organizado por la Asociación de Panaderos y Pasteleros Artesanos de Extremadura (Aparex), cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la colaboración de la Junta de Extremadura y de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex).

OTRAS ACTIVIDADES

El evento estará abierto al público, que podrá asistir tanto a la degustación del jurado como a la entrega de galardones, prevista a partir de las 19,00 horas.

Además, la jornada va a incorporar otras acciones, como un taller de pastelería, y actividades vinculadas a la Ruta del Queso de Extremadura, como dos catas de queso, una a las 13,00 horas y otra a las 17,30 horas.

Estas actividades paralelas al concurso serán gratuitas, previa inscripción a través de la web de Aparex, y contarán con un aforo máximo de 25 asistentes por actividad.

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