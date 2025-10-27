Representantes del pueblo saharaui piden la colaboración de municipios extremeños para atajar la "crisis humanitaria"

Encuentro del presidente de Fempex, Manuel J. González y la ministra de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mehdi. - FEMPEX

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios y Provincia de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, se ha reunido este lunes en Mérida con la ministra de Cooperación del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Fatma Mehdi.

Un encuentro en el que se ha incidido en la "crisis humanitaria" por la que atraviesa el territorio, y en el que se ha pedido la colaboración de los ayuntamientos extremeños a través de la Federación de Municipios, para contribuir a "minimizarla".

Para ello la Delegación Saharaui remitirá un escrito a la Fempex en los próximos días y esta lo remitirá a todos los ayuntamientos extremeños solicitando esa colaboración, apunta en nota de prensa la federación.

La citada reunión, que ha inaugurado la agenda institucional que la Delegación Saharaui mantendrá esta semana en la región, ha contado también con la participación del secretario general de la Fempex, Miguel Ruiz; del delegado Nacional Saharaui para España, Abdulah Arabi; y del delegado Saharaui para Extremadura, Allali el Mami.